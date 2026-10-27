Vittoria di rigore per l'Ambrì

Poco male. La truppa di coach Tapola ha infatti saputo cominciare il parziale centrale con la stessa personalità mostrata in quello iniziale. Ha subito premuto sulla difesa comandata da Säteri e, dopo 3’, ha rimesso il naso avanti con Manix Landry. Superata indenne un’inferiorità numerica (fuori Borradori), l’Ambrì ha continuato a gestire il disco con ordine. Senn è stato decisivo con almeno un paio di interventi, è vero; le recriminazioni maggiori sono in ogni caso state proprio quelle dei biancoblù, arrivati al 40’ colpevolmente con “appena” una rete di margine.

E quel margine è stato cancellato al 44’ dall’ex Zwerger che, approfittando di un errore di Dario Wüthrich, ha firmato il pari con il suo quinto gol stagionale. Neanche un minuto dopo poi, sfruttando il “momentum”, gli ospiti sono addirittura passati a condurre con Sablatnig. Ritrovatisi sotto, i leventinesi hanno tentato di risalire la china; hanno un po’ faticato ma, guadagnato un powerplay generoso, con il solito Järventie hanno raggiunto il meritato pari (53’).