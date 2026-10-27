Wawrinka è un ex giocatore

Nella sua carriera Wawrinka ha vinto tre titoli del Grande Slam: gli Australian Open, il Roland Garros e gli US Open. Nel 2008, l'attuale 41enne ha vinto a Pechino, in doppio con Federer, l'oro olimpico. Insieme a Roger, nel 2014, ha invece avuto un ruolo determinante nel trionfo svizzero in Coppa Davis a Lilla contro la Francia.

Nella classifica mondiale Wawrinka, nei suoi momenti migliori, è arrivato fino al terzo posto. Negli ultimi anni i grandi successi gli sono tuttavia sfuggiti: il suo miglior risultato è stato una semifinale, nell'ottobre 2024, al torneo ATP 250 di Stoccolma.