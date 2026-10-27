Wawrinka è un ex giocatore
Ultima partita della carriera per Stan, che si è arreso a Jiri Lehecka
Piccola impresa per Kym.
Ultima partita della carriera per Stan, che si è arreso a Jiri Lehecka
Piccola impresa per Kym.
BASILEA - La carriera di Stan Wawrinka si è ufficialmente chiusa nel primo turno degli Swiss Indoors, con la sconfitta contro Jiri Lehecka.
Combattivo come sempre e capace di sprazzi di grande tennis, il vodese ha giocato a lungo alla pari contro il numero 21 della classifica mondiale, arrendendosi solo 5-7, (2)6-7 dopo quasi due ore di match.
Nella sua carriera Wawrinka ha vinto tre titoli del Grande Slam: gli Australian Open, il Roland Garros e gli US Open. Nel 2008, l'attuale 41enne ha vinto a Pechino, in doppio con Federer, l'oro olimpico. Insieme a Roger, nel 2014, ha invece avuto un ruolo determinante nel trionfo svizzero in Coppa Davis a Lilla contro la Francia.
Nella classifica mondiale Wawrinka, nei suoi momenti migliori, è arrivato fino al terzo posto. Negli ultimi anni i grandi successi gli sono tuttavia sfuggiti: il suo miglior risultato è stato una semifinale, nell'ottobre 2024, al torneo ATP 250 di Stoccolma.
Il risultato tra Stan the man e il ceco era pronosticabile. Molto meno attesa era invece la vittoria di Jérôme Kym su Arthur Rinderknech. In campo grazie a una wild card, il rossocrociato ha sorpreso il francese (che lo precede di 161 posizioni nella graduatoria ATP), sgambettandolo 7-6(1), 6-4.