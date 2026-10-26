«Il mio cane mi ha salvato la vita»
Attaccato da un pastore tedesco, l'ex giocatore di Arsenal e Liverpool Jermaine Pennant ha ricevuto più di 50 punti di sutura.
Attaccato da un pastore tedesco, l'ex giocatore di Arsenal e Liverpool Jermaine Pennant ha ricevuto più di 50 punti di sutura.
LONDRA - L'ex giocatore di Arsenal e Liverpool Jermaine Pennant è stato attaccato da un cane mentre portava a spasso il proprio animale nel nord di Londra. A raccontarlo è stato lo stesso 43enne inglese, domenica, sul suo account Instagram. Morso quattro volte alla gamba destra, ha avuto bisogno di oltre 50 punti di sutura ed è rimasto una notte in ospedale.
L'incidente è avvenuto quando l'ex nazionale giovanile inglese (24 presenze) e il suo Akita americano, di nome King, hanno incrociato un pastore tedesco. «È stato davvero spaventoso», ha raccontato al "Sun". «L'altro cane si è avventato su King, così sono intervenuto per proteggerlo».
«King è saltato per proteggermi, mi ha salvato la vita» - Jermaine Pennant
La situazione, però, è rapidamente degenerata. «Mi sono reso conto che il cane stava attaccando me», ha proseguito. «Ero sdraiato a terra e aveva la mia gamba nella sua bocca per almeno cinque secondi». L'ex ala ha descritto anche la violenza dell'attacco: «Ho sentito una pressione enorme. Immaginate la forza di un morso di cane».
A quel punto è intervenuto King per difenderlo. «King è saltato per proteggermi», ha raccontato l'ex calciatore, che vanta 231 presenze in Premier League. «I due cani si sono davvero azzuffati. Dopo di ciò, King è rimasto al mio fianco fino all'arrivo dei soccorsi».
Pennant ha espresso tutta la sua gratitudine verso il fedele compagno. «Mi ha salvato la vita», ha affermato. «Se King fosse stato un cane più piccolo, non avrei avuto alcuna possibilità».
Secondo il racconto dell'ex giocatore, al momento dell'incidente entrambi i cani erano liberi. La compagna gli ha poi prenotato un Uber per raggiungere rapidamente il pronto soccorso di un ospedale londinese. I medici gli hanno curato le ferite e lo hanno avvertito che, a causa delle dimensioni di una delle lesioni, potrebbe essere necessario un intervento chirurgico.
Nonostante la gravità dell'accaduto, Pennant, che in carriera ha indossato anche le maglie di Watford, Leeds United, Real Saragozza e Stoke City, ha deciso di non sporgere denuncia. «È un incidente, è così. Sto bene, il cane sta bene. Tutto bene».