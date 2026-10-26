«Il mio cane mi ha salvato la vita»

«King è saltato per proteggermi, mi ha salvato la vita» - Jermaine Pennant

La situazione, però, è rapidamente degenerata. «Mi sono reso conto che il cane stava attaccando me», ha proseguito. «Ero sdraiato a terra e aveva la mia gamba nella sua bocca per almeno cinque secondi». L'ex ala ha descritto anche la violenza dell'attacco: «Ho sentito una pressione enorme. Immaginate la forza di un morso di cane».