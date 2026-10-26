Adesso l'Ambrì è una solida realtà

Tra i singoli continua a regalare spettacolo Roby Järventie, capace di sfornare passaggi che sembrano disegnati con il compasso. Ne è un esempio l'assist per il 2-0 di Muggli contro l'Ajoie. Anche Schnarr e Kodytek si stanno dimostrando solidi e preziosissimi per la squadra, pur essendo meno appariscenti del fromboliere finlandese (fresco di convocazione in Nazionale). Il fine settimana appena trascorso ha inoltre confermato la differenza di rendimento tra i due portieri: Wüthrich sta giocando decisamente su un altro livello rispetto a Senn, che sabato era addirittura in sovrannumero. Il 28enne è attualmente il terzo miglior estremo difensore della Lega, alle spalle di Christof Von Burg e Sandro Aeschlimann, con il 93% di parate. Senn, invece, si ferma all'87,88%.

La pausa in programma settimana prossima arriva probabilmente al momento giusto per l'Ambrì. Nonostante i risultati continuino ad arrivare, dopo sette settimane a pieno ritmo il break sarà sicuramente benvenuto alla Gottardo Arena. Prima, però, i biancoblù dovranno affrontare altre tre sfide: domani in casa contro il Bienne, venerdì a Zurigo e sabato nuovamente fra le mura amiche contro il Lugano. Durante la pausa, sarà probabilmente il momento giusto per decidere cosa fare con William Worge Kreü, il cui contratto giunge in scadenza il 26 dicembre. Lo svedese appare sempre più in crescita e a suo agio in biancoblù, senza dimenticare che Virtanen - ormai prossimo al rientro - sarà reduce da un lungo periodo di inattività e senza dimenticare neppure che gli infortuni possono sempre essere dietro l'angolo. L'Ambrì riuscirà a fare uno sforzo per trattenerlo?