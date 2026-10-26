Incidente durante una partita di hockey su ghiaccio: 18enne gravemente ferito

L'incidente è avvenuto poco dopo le 21.30, in seguito a un contrasto di gioco tra il 18enne e un avversario di 19 anni. Entrambi sono caduti sul ghiaccio, ma il più giovane, scivolando, è andato a sbattere violentemente contro la balaustra.

Il giocatore è rimasto immobilizzato sul ghiaccio e ha riportato gravi lesioni, la cui esatta natura deve ancora essere accertata. Soccorso sul posto, è stato trasportato in ospedale.