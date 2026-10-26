Lugano Scherma sugli scudi
Un oro, due argenti e altri quattro piazzamenti nei primi otto per gli schermidori ticinesi a Bienne.
Un oro, due argenti e altri quattro piazzamenti nei primi otto per gli schermidori ticinesi a Bienne.
BIENNE - Un oro, due argenti e altri quattro piazzamenti tra i primi otto. È il bilancio di Lugano Scherma al Fechter.ch Fencing Challenge, prova nazionale di selezione di spada disputata il 24 e 25 ottobre a Bienne, con la partecipazione di atleti delle categorie U14, U17 e U20.
La competizione fa parte del calendario selettivo di Swiss Fencing ed è un appuntamento importante per i giovani schermidori svizzeri. I risultati assegnano infatti punti per le graduatorie federali che, nelle categorie U17 e U20, contribuiscono insieme ai piazzamenti internazionali a determinare le convocazioni in nazionale per i principali appuntamenti della stagione, tra cui i Campionati europei e mondiali. Ad accompagnare gli atleti luganesi sono stati i maestri Simone Preite, anche allenatore delle nazionali svizzere U17 di spada maschile e femminile, e Paolo Fragomeni.
Somov conquista l'oro nella U14
A salire sul gradino più alto del podio è stato Nikity Somov, vincitore della gara U14 maschile, che ha visto sfidarsi 26 schermidori. Il giovane atleta di Lugano Scherma ha superato i quarti di finale per 12-8 e la semifinale per 12-6. Nell'assalto decisivo si è imposto nuovamente per 12-6, conquistando la medaglia d'oro.
Medici e Zerboni d'argento nella U17
Altre due medaglie sono arrivate dalle competizioni U17. Nella prova femminile, con 42 partecipanti al via, Anzhelina Medici ha sfiorato la vittoria, arrendendosi soltanto nell'ultimo assalto. Dopo aver superato i quarti di finale per 15-12 e la semifinale per 15-8, la schermitrice rossoblù ha infatti perso la finale per una sola stoccata, con il punteggio di 14-15. Per Medici è un risultato che conferma la continuità di rendimento nelle prove nazionali: è infatti l'unica atleta di Lugano Scherma nella categoria U17 femminile ad aver conquistato il podio in tutte e quattro le competizioni selettive.
Nella U17 maschile, la gara più partecipata del torneo con 66 schermidori, Elian Zerboni ha conquistato il secondo posto nonostante un infortunio alla caviglia rimediato durante l'ultimo assalto del girone. Il giovane luganese è riuscito comunque a proseguire la gara, vincendo i quarti di finale per 15-9 e una semifinale molto combattuta, conclusa sul 6-5. In finale ha poi ceduto per tre stoccate, conquistando così la medaglia d'argento.
Altri quattro atleti tra i migliori otto
Oltre alle tre medaglie, Lugano Scherma ha ottenuto altri quattro piazzamenti tra i primi otto delle rispettive categorie. Nella U20 femminile, con 31 partecipanti, Dana Rezzonico ha chiuso al quinto posto, mentre la compagna di squadra Alona Plytkevich si è classificata ottava.
Nella U17 femminile, Mila Verda ha ottenuto il settimo posto, mentre nella U14 maschile Leonardo Meliciani ha terminato la gara in ottava posizione. Il fine settimana di Bienne si chiude dunque con sette atleti di Lugano Scherma tra i migliori otto delle rispettive gare. Un bilancio che permette ai giovani schermidori di raccogliere punti preziosi per le graduatorie nazionali, in vista dei prossimi appuntamenti della stagione.
Su Lugano Scherma - Lugano Scherma è il club schermistico luganese nato nel 2021 dalla fusione tra SAL Lugano e Club Lugano Scherma. L’associazione promuove la scherma a tutti i livelli e per ogni fascia d'età: dalla formazione dei più giovani all’attività agonistica nazionale e internazionale, fino alla scherma paralimpica. Oltre che dai propri atleti e dalle rispettive famiglie, Lugano Scherma è sostenuta dagli sponsor La Mobiliare, Lugano Region, Farmacie Contrada dei Patrizi, UBS e V&K Ideas Swiss.