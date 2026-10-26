Lugano Scherma sugli scudi

Somov conquista l'oro nella U14

A salire sul gradino più alto del podio è stato Nikity Somov, vincitore della gara U14 maschile, che ha visto sfidarsi 26 schermidori. Il giovane atleta di Lugano Scherma ha superato i quarti di finale per 12-8 e la semifinale per 12-6. Nell'assalto decisivo si è imposto nuovamente per 12-6, conquistando la medaglia d'oro.

Medici e Zerboni d'argento nella U17

Altre due medaglie sono arrivate dalle competizioni U17. Nella prova femminile, con 42 partecipanti al via, Anzhelina Medici ha sfiorato la vittoria, arrendendosi soltanto nell'ultimo assalto. Dopo aver superato i quarti di finale per 15-12 e la semifinale per 15-8, la schermitrice rossoblù ha infatti perso la finale per una sola stoccata, con il punteggio di 14-15. Per Medici è un risultato che conferma la continuità di rendimento nelle prove nazionali: è infatti l'unica atleta di Lugano Scherma nella categoria U17 femminile ad aver conquistato il podio in tutte e quattro le competizioni selettive.