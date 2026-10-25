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Il Lugano Under 21 scappa, il Bellinzona lo riprende allo scadere

È finito con un pareggio 1-1 il derby di Promotion League: al vantaggio di Raffa al 38' ha risposto Ceppelini su rigore all'89'.
Il Lugano Under 21 scappa, il Bellinzona lo riprende allo scadere
Ti-Press (Pablo Gianinazzi)
di Adriano De NeriGiornalista
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Il Lugano Under 21 scappa, il Bellinzona lo riprende allo scadere
È finito con un pareggio 1-1 il derby di Promotion League: al vantaggio di Raffa al 38' ha risposto Ceppelini su rigore all'89'.
CALCIO: Risultati e classifiche

LUGANO - Un derby è sempre un derby. E Lugano-Bellinzona non è mai una partita banale, nemmeno in Promotion League e anche se a rappresentare i bianconeri è l'Under 21. La rivalità resta, come hanno dimostrato i numerosi tifosi granata accorsi al Campo al Maglio di Canobbio per sostenere i propri colori.

In campo la sfida è stata combattuta, ma corretta. A sbloccare il risultato sono stati i padroni di casa con l'ennesima magia di Christian Raffa. Il numero 10 bianconero, alla quinta rete stagionale e alla terza consecutiva, ha trafitto Pelloni con una conclusione imparabile.

I giovani di Andrea Vitali hanno poi difeso con le unghie e con i denti il prezioso vantaggio, accarezzando il sogno di portare a casa il derby. Ma proprio quando la vittoria sembrava ormai in cassaforte, è arrivata la beffa. L'arbitro Alexander Tester ha ravvisato un intervento irregolare nell'area bianconera, indicando il dischetto. Dagli undici metri si è presentato il 35enne centrocampista uruguaiano Pablo Ceppellini, che con la freddezza dettata dall'esperienza ha battuto Diego Mina, regalando al Bellinzona un pareggio in pieno recupero.

Per Riccardo Abbenante arriva così il secondo risultato utile consecutivo da quando siede a interim sulla panchina granata, dopo il vittorioso esordio contro il Brühl. In classifica, il Lugano Under 21 resta al 15° posto con 13 punti, mentre il Bellinzona sale al 16°, scavalcando il Bavois e portandosi a quota 9.

ACB
È dolce la prima di Abbenante

Paradiso corsaro a Lucerna
Sorride invece il Paradiso, capace di espugnare il campo del Lucerna Under 21. Con il ritrovato Schelotto in campo per tutti i 90 minuti e con la fascia da capitano al braccio, i ticinesi sono partiti forte, passando subito in vantaggio con Rasic. I padroni di casa hanno trovato il pareggio attorno alla mezz'ora del primo tempo con Vukmirovic, ma a decidere la sfida ci ha pensato il neo-entrato Ouattara, a segno al 76'.

Tre punti pesanti in trasferta per la squadra di Corrado Cotta, che consolida così la propria posizione nelle zone alte della classifica: il Paradiso è quarto con 24 punti, a sole tre lunghezze dalla coppia di testa formata da Bienne e Bulle.

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