Pinheiro Braathen detta il ritmo, Meillard e Odermatt sono in scia

Non è ancora al meglio dopo il problema fisico che ha condizionato la preparazione estiva, ma Marco Odermatt resta pienamente in corsa. Il cinque volte vincitore della Coppa del Mondo, già trionfatore a Sölden nel 2022, 2023 e 2025, ha commesso qualche sbavatura, ma occupa comunque il quarto posto a soli 55 centesimi da Braathen. Un distacco che gli permette di puntare all'attacco decisivo nella seconda manche.

Più attardati gli altri svizzeri al cancelletto di partenza: Thomas Tumler ha chiuso con un ritardo di 1"42, mentre il giovane Lenz Haechler - sceso con il pettorale numero 43 - è riuscito a contenere il distacco a 1"50. Entrambi si sono assicurati un posto tra i primi 30. Niente da fare, invece, per Luca Aerni, Fadri Janutin e Gino Caviezel, tutti esclusi dalla seconda manche.