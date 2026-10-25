Altro trionfo per Kevin Gilardoni: il Lamborghini Super Trofeo Europa è suo

Il titolo conquistato a Monza

Gilardoni e Iaquinta sono arrivati all'ultimo appuntamento del Lamborghini Super Trofeo Europa forti di tre vittorie - due al Nürburgring e una al Paul Ricard - e di una stagione segnata dalla regolarità dei risultati. Nella prima gara a Monza, Gilardoni è scattato dalla seconda fila, portandosi subito al comando. Dopo l'ingresso della safety car per un incidente che ha coinvolto tre vetture, lo svizzero ha mantenuto la testa della corsa, resistendo alla pressione di Brendon Leitch fino al cambio pilota.

Al volante è quindi salito Iaquinta, chiamato a difendere il vantaggio nonostante una penalità di un secondo per il mancato rispetto del tempo minimo di permanenza ai box. Un errore all'uscita della seconda curva di Lesmo gli è però costato la leadership. L'equipaggio DL Racing ha comunque chiuso al secondo posto, raccogliendo punti preziosi per il campionato. Con 14 punti di vantaggio e soltanto 15 ancora in palio, Gilardoni e Iaquinta si sono presentati alla seconda gara a un passo dal titolo. Il ritiro dell'equipaggio rivale ha poi consegnato loro la vittoria matematica del campionato ancora prima della partenza. In Gara 2, Iaquinta è risalito dal fondo dello schieramento fino alle posizioni di testa, prima di lasciare il volante a Gilardoni. I due hanno così chiuso una stagione da protagonisti, con tre vittorie e nove podi in undici gare.