Cerca e trova immobili
Segnalaci
Serie A
LIVE
1° tempo
Inter
0
Fiorentina
0
Serie A
AUTOMOBILISMO

Altro trionfo per Kevin Gilardoni: il Lamborghini Super Trofeo Europa è suo

Dopo cinque anni il pilota svizzero torna sul tetto d'Europa insieme al compagno Simone Iaquinta e al team DL Racing. Il successo è stato vidimato nell'ultima gara di Monza
Altro trionfo per Kevin Gilardoni: il Lamborghini Super Trofeo Europa è suo
Ufficio Stampa K.G.
Fonte Ufficio Stampa K.G.
elaborata da Redazione
+1
Altro trionfo per Kevin Gilardoni: il Lamborghini Super Trofeo Europa è suo
Dopo cinque anni il pilota svizzero torna sul tetto d'Europa insieme al compagno Simone Iaquinta e al team DL Racing. Il successo è stato vidimato nell'ultima gara di Monza
SPORT: Risultati e classifiche

MONZA - Cinque anni dopo il primo trionfo, Kevin Gilardoni torna sul tetto d'Europa. Il pilota svizzero ha conquistato il suo secondo titolo nella categoria Pro del Lamborghini Super Trofeo Europa, dopo quello del 2021. Il successo è arrivato a Monza, nell'ultimo appuntamento del campionato, insieme al compagno Simone Iaquinta e al team DL Racing.

Per Gilardoni è il coronamento di una stagione ricca di soddisfazioni, che lo ha visto protagonista anche sulle strade ticinesi. A settembre aveva infatti conquistato la sua settima vittoria al Rally del Ticino, affiancato da Corrado Bonato.

Il titolo conquistato a Monza
Gilardoni e Iaquinta sono arrivati all'ultimo appuntamento del Lamborghini Super Trofeo Europa forti di tre vittorie - due al Nürburgring e una al Paul Ricard - e di una stagione segnata dalla regolarità dei risultati. Nella prima gara a Monza, Gilardoni è scattato dalla seconda fila, portandosi subito al comando. Dopo l'ingresso della safety car per un incidente che ha coinvolto tre vetture, lo svizzero ha mantenuto la testa della corsa, resistendo alla pressione di Brendon Leitch fino al cambio pilota.

Al volante è quindi salito Iaquinta, chiamato a difendere il vantaggio nonostante una penalità di un secondo per il mancato rispetto del tempo minimo di permanenza ai box. Un errore all'uscita della seconda curva di Lesmo gli è però costato la leadership. L'equipaggio DL Racing ha comunque chiuso al secondo posto, raccogliendo punti preziosi per il campionato. Con 14 punti di vantaggio e soltanto 15 ancora in palio, Gilardoni e Iaquinta si sono presentati alla seconda gara a un passo dal titolo. Il ritiro dell'equipaggio rivale ha poi consegnato loro la vittoria matematica del campionato ancora prima della partenza. In Gara 2, Iaquinta è risalito dal fondo dello schieramento fino alle posizioni di testa, prima di lasciare il volante a Gilardoni. I due hanno così chiuso una stagione da protagonisti, con tre vittorie e nove podi in undici gare.

MENDRISIO
Sette volte Kevin Gilardoni

«Abbiamo lavorato tutta la stagione per raggiungere questo obiettivo»
Al termine del fine settimana di Monza, Gilardoni ha sottolineato l'importanza del lavoro svolto insieme al compagno e alla squadra. «Abbiamo lavorato tutta la stagione per raggiungere questo obiettivo, dimostrando di essere più forti anche delle sfortune che abbiamo avuto. A inizio anno, quando mi è arrivata la proposta di correre assieme a Simone, che conoscevo da tanto tempo, ero molto entusiasta. Ho trovato il miglior compagno di squadra che potessi desiderare».

Il successo segna un traguardo storico anche per DL Racing, al suo primo titolo nel Lamborghini Super Trofeo. Gilardoni ha elogiato la squadra, definendola quella che meglio ha saputo valorizzare le sue qualità di pilota. Il titolo arriva inoltre alla fine dell'era della Lamborghini Huracán Super Trofeo, che dalla prossima stagione lascerà il posto alla nuova Temerario.

La settima vittoria al Rally del Ticino
Il titolo europeo non è stato l'unico risultato di prestigio ottenuto da Gilardoni nel 2026. A settembre, il pilota svizzero si era infatti imposto per la settima volta al Rally del Ticino. Affiancato da Corrado Bonato, al volante di una Toyota GR Yaris Rally2 preparata da Step Five, Gilardoni ha preceduto Kim Daldini e Céline Lachelin di 12,4 secondi. Terzo posto per Simone Miele e Debora Fancoli, staccati di 24 secondi.

Una vittoria che gli ha permesso di riscattare il secondo posto dell'edizione precedente e rafforzare il proprio primato nella competizione ticinese. Le sette affermazioni sono arrivate al volante di cinque vetture differenti, a conferma della versatilità del pilota.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
automobilismokevin gilardonilamborghini super trofeomonzamotorsportsimone iaquinta
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Michelle Hunziker e Yann Sommer avvistati insieme
LIVE
SVIZZERA
22 ore
10
44

Michelle Hunziker e Yann Sommer avvistati insieme

Fuga e inseguimento sull'A2: percorre dieci chilometri contromano e si schianta contro la polizia
LIVE
FAIDO
2 gior
52
169

Fuga e inseguimento sull'A2: percorre dieci chilometri contromano e si schianta contro la polizia

A zig zag sull'A2, poi la fuga dalla polizia: il video dell'inseguimento
LIVE
FAIDO
2 gior
94
98

A zig zag sull'A2, poi la fuga dalla polizia: il video dell'inseguimento

Tempesta Boelo in arrivo: raffiche di vento fino a 150 km/h minacciano la Svizzera
LIVE
SVIZZERA
23 ore
2
28

Tempesta Boelo in arrivo: raffiche di vento fino a 150 km/h minacciano la Svizzera

Falciato davanti alla moglie mentre si recava al cinema: il video
LIVE
ACQUAROSSA
3 gior

Falciato davanti alla moglie mentre si recava al cinema: il video

È morto l'uomo caduto da un'impalcatura
LIVE
PARADISO
2 gior

È morto l'uomo caduto da un'impalcatura

Come Hachikō, ma è una gatta: adesso ha un riparo per le sue otto ore d'attesa
LIVE
BASILEA CAMPAGNA
1 gior
8
230

Come Hachikō, ma è una gatta: adesso ha un riparo per le sue otto ore d'attesa

Dal Ticino a Milano per saccheggiare: arrestati due ragazzi, uno è minorenne
LIVE
CHIASSO/MILANO
1 gior
139
188

Dal Ticino a Milano per saccheggiare: arrestati due ragazzi, uno è minorenne

Travolto e ucciso in Valle di Blenio: un 70enne si è consegnato alle autorità
LIVE
ACQUAROSSA
3 gior

Travolto e ucciso in Valle di Blenio: un 70enne si è consegnato alle autorità

Casse pensioni hackerate: interessato anche l'Istituto di previdenza del Cantone Ticino
LIVE
CANTONE
1 gior
29
112

Casse pensioni hackerate: interessato anche l'Istituto di previdenza del Cantone Ticino

«Quel pugno avrebbe potuto prenderlo la mia ragazza»
LIVE
LUGANO
2 gior
56
59

«Quel pugno avrebbe potuto prenderlo la mia ragazza»

250mila tonnellate di ghiaccio minacciano un paese del Vallese: «La situazione preoccupa»
LIVE
VALLLESE
2 gior
9
25

250mila tonnellate di ghiaccio minacciano un paese del Vallese: «La situazione preoccupa»

Fuga a bordo di un'auto rubata: tampona un veicolo e scappa a piedi
LIVE
VAL MARA
2 gior
37

Fuga a bordo di un'auto rubata: tampona un veicolo e scappa a piedi

Un’avvocata per 30 franchi: ecco dove e come funziona
LIVE
LUGANO
2 gior
3
47

Un’avvocata per 30 franchi: ecco dove e come funziona

Caos e saccheggi a Como, il piano scoperto su WhatsApp
LIVE
CONFINE
1 gior
46
70

Caos e saccheggi a Como, il piano scoperto su WhatsApp

No, non si è messo in posa
LIVE
CANTONE
21 ore
8
84

No, non si è messo in posa

Le norme che entrano in vigore in Svizzera il 1° novembre
LIVE
SVIZZERA
3 gior
17

Le norme che entrano in vigore in Svizzera il 1° novembre

Grave infortunio in un cantiere: operaio cade da un'impalcatura
LIVE
PARADISO
2 gior

Grave infortunio in un cantiere: operaio cade da un'impalcatura

La preside dell'11enne coinvolto negli scontri: «I suoi occhi sono inconfondibili»
LIVE
ITALIA
2 gior
25
113

La preside dell'11enne coinvolto negli scontri: «I suoi occhi sono inconfondibili»

Grave incidente nella galleria della Piumogna: A2 bloccata, traffico in tilt
LIVE
FAIDO
2 gior

Grave incidente nella galleria della Piumogna: A2 bloccata, traffico in tilt

Non solo Chiesa, dal Ticino spunta un altro nome per il dopo Parmelin
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
1 gior
16
69

Non solo Chiesa, dal Ticino spunta un altro nome per il dopo Parmelin

Lettere dopo 7 anni: Galaxus chiede soldi per fatture cadute in prescrizione
LIVE
SVIZZERA
19 ore
19
26

Lettere dopo 7 anni: Galaxus chiede soldi per fatture cadute in prescrizione

«Lascerò la finanza»
LIVE
CANTONE
2 gior

«Lascerò la finanza»

Lugano, manita al Getafe: brividi nel finale, poi Behrens chiude i conti
LIVE
FCL
2 gior
27
99

Lugano, manita al Getafe: brividi nel finale, poi Behrens chiude i conti

Antonelli rischia grosso: in tribunale potrebbe pagare milioni
LIVE
I RACCONTI DELLA F1
2 gior
1
18

Antonelli rischia grosso: in tribunale potrebbe pagare milioni

«Le nostre vite segrete: a volte c'è chi si arrabbia e ci insulta»
LIVE
CANTONE
2 gior
2
10

«Le nostre vite segrete: a volte c'è chi si arrabbia e ci insulta»

Il mistero della donna che vive in stazione da mesi: il video
LIVE
BIASCA
3 gior

Il mistero della donna che vive in stazione da mesi: il video

Berlusconi e la frode fiscale, la Corte europea dei diritti umani boccia il ricorso
LIVE
ITALIA
3 gior
12
30

Berlusconi e la frode fiscale, la Corte europea dei diritti umani boccia il ricorso

Ticinese prende a pugni un agente e fugge oltre confine
LIVE
CANTONE/CONFINE
2 gior
16

Ticinese prende a pugni un agente e fugge oltre confine

Alle 9:39 di quella mattina nel Gottardo si scatenò l'inferno
LIVE
CANTONE
1 gior
36

Alle 9:39 di quella mattina nel Gottardo si scatenò l'inferno

Anche se cambia l'ora non arrivano mai in ritardo
LIVE
CANTONE
1 gior
4
28

Anche se cambia l'ora non arrivano mai in ritardo

«Sono rimasto sorpreso dalla telefonata dell'Ambrì»
LIVE
HCAP
2 gior
4
22

«Sono rimasto sorpreso dalla telefonata dell'Ambrì»

Maxi rissa, ad incastrarli le telecamere. Tra loro uno svizzero
LIVE
CAMPIONE D'ITALIA
1 gior
1
24

Maxi rissa, ad incastrarli le telecamere. Tra loro uno svizzero

«Ecco come ce le procuriamo»
LIVE
ZURIGO
1 gior
1
39

«Ecco come ce le procuriamo»

Doveva solo fare una retro per papà, 15enne entra con l'Audi in una panetteria
LIVE
LUCERNA
2 gior

Doveva solo fare una retro per papà, 15enne entra con l'Audi in una panetteria

BMW offre fino a 650'000 euro per lasciare il posto: richieste alle stelle
LIVE
GERMANIA
3 gior
13
25

BMW offre fino a 650'000 euro per lasciare il posto: richieste alle stelle

«Lara era divisiva, ma coraggiosa. Mi è sempre piaciuto che dicesse ciò che pensava»
LIVE
SCI ALPINO
2 gior
2
22

«Lara era divisiva, ma coraggiosa. Mi è sempre piaciuto che dicesse ciò che pensava»

La bordata di Bordalás: «Il Lugano è una squadra paragonabile alla Serie B spagnola»
LIVE
CONFERENCE LEAGUE
2 gior
34
83

La bordata di Bordalás: «Il Lugano è una squadra paragonabile alla Serie B spagnola»

In fiamme il «Nido dell'Aquila» di Hitler: fermato un motociclista
LIVE
GERMANIA
1 gior
2
72

In fiamme il «Nido dell'Aquila» di Hitler: fermato un motociclista

«Inaccettabile questo circuito»
LIVE
FORMULA 1
1 gior
4
11

«Inaccettabile questo circuito»

Sopravvissuta a due iniezioni letali: il caso Christa Pike scuote il mondo
LIVE
FOCUS
2 gior
11

Sopravvissuta a due iniezioni letali: il caso Christa Pike scuote il mondo

Mezzo miliardo sul tavolo per il futuro di San Bernardino
LIVE
MESOCCO (GR)
1 gior
45

Mezzo miliardo sul tavolo per il futuro di San Bernardino

Aiuti sociali agli stranieri: «Abusi sotto controllo»
LIVE
LUGANO
1 gior
26
116

Aiuti sociali agli stranieri: «Abusi sotto controllo»

L'UDC candida Marchesi e Pamini
LIVE
CANTONALI 2027
1 gior
54
116

L'UDC candida Marchesi e Pamini

Un frontaliere su due pensa di essere pagato meno dei colleghi svizzeri
LIVE
CONFINE
18 ore
139
258

Un frontaliere su due pensa di essere pagato meno dei colleghi svizzeri

Grand Prix du Vin Suisse 2026: trionfo ticinese nella categoria Merlot
LIVE
CANTONE
23 ore
1
18

Grand Prix du Vin Suisse 2026: trionfo ticinese nella categoria Merlot

Legare le biciclette non basta più: selle, ruote e batterie sono i nuovi bersagli
LIVE
GINEVRA
1 gior
2
17

Legare le biciclette non basta più: selle, ruote e batterie sono i nuovi bersagli

Auto si ribalta e finisce contro il muro di una casa a Solduno
LIVE
LOCARNO
2 gior
4
16

Auto si ribalta e finisce contro il muro di una casa a Solduno

Il cervo amico di tutti sarà salvato: ecco come
LIVE
SIGIRINO
2 gior

Il cervo amico di tutti sarà salvato: ecco come

Prima neve, chiusi in anticipo San Gottardo e San Bernardino
LIVE
SVIZZERA
1 gior
16

Prima neve, chiusi in anticipo San Gottardo e San Bernardino

ULTIME NOTIZIE SPORT
Pinheiro Braathen detta il ritmo, Meillard e Odermatt sono in scia
LIVE
SCI ALPINO
1 ora

Pinheiro Braathen detta il ritmo, Meillard e Odermatt sono in scia

Triste addio a Phillip Island: annullato il GP d'Australia
LIVE
MOTOGP
3 ore
6
8

Triste addio a Phillip Island: annullato il GP d'Australia

«Una vergogna assoluta»: Trump attacca LeBron James
LIVE
NBA
5 ore
7
34

«Una vergogna assoluta»: Trump attacca LeBron James

Antonelli si prende la pole e va a caccia del sogno Mondiale
LIVE
FORMULA 1
13 ore
7

Antonelli si prende la pole e va a caccia del sogno Mondiale

Werro eletta atleta europea dell'anno
LIVE
ATLETICA
14 ore
4
17

Werro eletta atleta europea dell'anno

Lo YB supera il San Gallo e si porta a -3 dal Lugano
LIVE
SUPER LEAGUE
14 ore
3
5

Lo YB supera il San Gallo e si porta a -3 dal Lugano

Ambrì, reazione da applausi: l’Ajoie si arrende 3-0
LIVE
HCAP
15 ore
8
61

Ambrì, reazione da applausi: l’Ajoie si arrende 3-0

Malore e ricovero per Seoane: salterà Young Boys-San Gallo
LIVE
SUPER LEAGUE
18 ore
2

Malore e ricovero per Seoane: salterà Young Boys-San Gallo

«Tra me e questa pista non è ancora amore»
LIVE
SCI ALPINO
19 ore
8

«Tra me e questa pista non è ancora amore»

Wawrinka, ultimo ballo a Basilea: al primo turno c'è Lehecka
LIVE
TENNIS
22 ore
1
9

Wawrinka, ultimo ballo a Basilea: al primo turno c'è Lehecka