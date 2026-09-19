Sette volte Kevin Gilardoni

Kevin Gilardoni: «Sono felice; non è stato semplice anche perché oltre a disputare un rally l’anno, mi complico da solo le cose cambiando vettura; la Yaris è molto performante ma è una turbo tre cilindri e bisogna capire bene come e quanto sfruttarla. Dedico questa vittoria a papà Riccardo che ha creduto in me fin dalla mia tenera età mettendomi sui kart a tre anni ed ora… eccomi qua».

Kim Daldini: «È stato fantastico; non pensavo di poter lottare per la vittoria e quando ho vinto la speciale di casa mia mi sono messo a piangere. Una gara davvero emozionante».