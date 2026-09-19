Sette volte Kevin Gilardoni
Settimo sigillo per Kevin Gilardoni, che insieme a Corrado Bonato piega una concorrenza agguerrita
Tra le storiche la vittoria è per Camandona-Crettaz su BMW M3.
Settimo sigillo per Kevin Gilardoni, che insieme a Corrado Bonato piega una concorrenza agguerrita
Tra le storiche la vittoria è per Camandona-Crettaz su BMW M3.
MENDRISIO - Come nella fiaba del Piccolo Sarto, Kevin Gilardoni fa “l’Ammazza sette”. Già recordman di vittorie al Rally del Ticino, Gilardoni inanella l’ennesima gemma trionfando per la settima volta. Insieme a Corrado Bonato, il pilota della Movisport può contare un altro primato: i sette successi (all’arrivo i tifosi lo hanno accolto con le magliette indicanti la carta del sette bello) sono maturati con cinque vetture differenti; quest’anno è toccato alla Toyota Yaris Gr della Step Five; in passato alla Hyundai i20 Wrc (2 volte), alla Ford Fiesta Wrc, alla Skoda Fabia Rally2, alla Citroen C3 Wrc+ (2 volte).
Eppure non è stata una vittoria facile quella del driver pistaiolo “prestato” ai rally. Lo testimonia il numero di quattro vincitori diversi su sei prove speciali: Mella, Gilardoni, Daldini e Miele ma non solo. Il margine finale sul secondo classificato, Kim Daldini, fa capire dei ritmi tirati specie alla luce della penalità inflitta a Daldini per una partenza anticipata. Ma tant’è. Bravo il pilota di Cadempino a realizzare un podio sulle strade amiche e bravo pure Miele, assente dai campi gara da qualche mese, a chiudere terzo insieme a Debora Fancoli, su Skoda Rs. Gilardoni ha dimostrato ancora una volta di essere un cecchino incredibile sulle strade di casa; senza prendere rischi eccessivi, il pilota di Soazza non ha sbagliato una virgola e così è maturato il settimo sigillo.
Kevin Gilardoni: «Sono felice; non è stato semplice anche perché oltre a disputare un rally l’anno, mi complico da solo le cose cambiando vettura; la Yaris è molto performante ma è una turbo tre cilindri e bisogna capire bene come e quanto sfruttarla. Dedico questa vittoria a papà Riccardo che ha creduto in me fin dalla mia tenera età mettendomi sui kart a tre anni ed ora… eccomi qua».
Kim Daldini: «È stato fantastico; non pensavo di poter lottare per la vittoria e quando ho vinto la speciale di casa mia mi sono messo a piangere. Una gara davvero emozionante».
Simone Miele: «Belle prove speciali anche se ho patito un po’ di più la Valcolla. Ora testa al Rubinetto della prossima settimana e poi al Trofeo Aci Como di CIRC che si correrà a novembre».
Altri della Top Ten: Ottima prova e quarto assoluto per il sempre sorridente figlio d’arte Gauthier Hotz che con Volluz ha condotto a ritmi serrati la Skoda Rs di Balbosca. Quinta piazza per Thibault Maret e il copilota belga Louis Louka su Citroen C3 Rally2; hanno tenuto alle loro spalle i leader di campionato Nicolas Lathion e Morgane Apotheloz. Settimi gli inossidabili comaschi Marco Silva e Gianni Pina che hanno debuttato con la Lancia Ypsilon Rally2 della d-max. Ottavo è Stefano Mella (Skoda RS AMD) che con la compagna Veronica Tramontin ha vissuto ancora da “re per una notte” dopo lo scratch assoluto della prova spettacolo serale proprio come lo scorso anno. Nono strepitoso, l’equipaggio Joel Rappaz e Gaetan Auybry, primi di Gt con la mirabolante Alpine A110. Problemi al differenziale hanno tenuto lontano dalle zone calde Gianluca Luchi e Gianluca Marchioni, in gara su una Skoda Fabia Rally2 (GMA)
Altri premiati- L’Atelier La Tzumaz ha vinto tra le scuderie precedendo la d-max.
Il locale Mirko Puricelli, attardato per problemi tecnici nella giornata di ieri, ha chiuso con la Citroen C3 Wrc+ in 13°ç posizione. Vittoria di categoria Rally4 per il bravo Attilio Martinelli pilota lariano (VS Corse) in gara test pre-Como; con Tiziana Desole ha sistemato la nutrita concorrenza a bordo della Peugeot 208 della GMA. Alle sue spalle per 24”9 Davide Chiappa con Pietro D’Agostino, al debutto su Lancia e Marco Oldani-Gea Daldini su Lancia Ypsilon a 30”7.
Successo di RGT per la splendida Porsche 991 di Michael Gnani-Nicole Mille. Nella categoria ISA vittoria netta del locale Aramis Cereghetti che in coppia con Kim Defilippis (Clio S1600 PR2) ha staccato papà Danilo e la figlia Nicole Pin (Clio S1600 Lanterna Corse) di 1’23”4. Daniele Servidio e Matteo Olivo hanno vinto la numerosa R2 a bordo della Peugeot 208 davanti al locale Lorenzo Albertolli con Flavio Garella e a Kim Antonietti ed Eros Beretta (id.). La Rally5 è ad appannaggio di Alain Rey-Lea Crelier (Renault Clio) grazie a una gara davvero importante.
Tra i ritirati da segnalare: Dotti-Tedesco su Skoda Rally2 (guasto ai freni), Cominelli-Piazza (Peugeot 208 R2B) per problemi personali, Greco-Magistro (Peugeot 106 N2) per guasto meccanico, Ravasi-Ravasi (Peugeot 208 Rally4) incidente, Amstuz-Pereira (Clio Rally5) per guasto.
Classifica Top Ten: 1) Gilardoni-Bonato (Toyota Yaris Gr) in 35’32”0; 2) Daldini-Lachelin (Skoda Fabia Rs) a 12”4; 3) Miele-Fancoli (Skoda Fabia Rs) a 24”; 4) Hotz-Volluz (Skoda Fabia Rs) a 30”3; 5) Maret-Louka (Citroen C3) a 38”9; 6) Lathion-Apotheloz (Skoda Rs) a 54”9; 7) Silva-Pina (Lancia Ypsilon) a 58”3; 8) Mella-Tramontin (Skoda Rs) a 1’06”4; 9) Rappaz-Aubry (Alpine A110 RGT+) a 1’28”5 ; 10) Luchi-Marchioni (Skoda Fabia Rs) a 1’37”4 . (Tutte le vetture tranne la Alpine appartengono alla categoria Rally2).
Rally Storico - Anche per il rally storico si può parlare di più protagonisti sebbene Julien Camandona e Melanie Crettaz abbiano tenuto il comando della corsa dalla prima all’ultima speciale. Importante lo scratch iniziale nella serata di ieri ben gestito a bordo della BMW M3; gli avversari hanno risposto colpo su colpo spartendosi le speciali. Eddy e Florence Berard hanno prevalso nei due passaggi sulla Malcantone mentre Brosy-Erismann hanno fatto loro la prima e l’ultima Valcolla rendendo affascinante la sfida tra BMW; al termine della gara Camandona, 41enne di Apples, l’ha spuntata per 18”4 su Brosy e per 26”4 su Berard. Quarti Paolo Sulmoni e Mia Valtulini su Ford Sierra 4x4.