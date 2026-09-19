Pro Senectute apre le porte della sua nuova casa

La nuova struttura consente «una maggiore vicinanza tra i vari ambiti di intervento, dall'accompagnamento sociale alle attività del centro diurno, pensato per offrire sollievo e supporto terapeutico a chi vive quotidianamente accanto a una persona anziana con bisogni di cura».

«Con questo trasferimento abbiamo voluto dare alla nostra utenza uno spazio più funzionale e accogliente, capace di rispondere meglio alle esigenze del territorio», aveva ribadito via nota Pro Senectute Ticino e Moesano, «riunire i servizi in un'unica sede significa anche facilitare il lavoro in rete tra i nostri operatori, a beneficio diretto delle persone che seguiamo».