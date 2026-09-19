Pro Senectute apre le porte della sua nuova casa
L'inaugurazione ufficiale degli spazi adiacenti a Presenza Sud, attivi già da mesi, si è tenuta questo sabato mattina ed è stata un'occasione per un incontro con popolazione e autorità.
L'inaugurazione ufficiale degli spazi adiacenti a Presenza Sud, attivi già da mesi, si è tenuta questo sabato mattina ed è stata un'occasione per un incontro con popolazione e autorità.
Questo sabato mattina, Pro Senectute Ticino e Moesano hanno aperto le porte della loro nuova sede di Mendrisio, in via Alessandro Manzoni 15, per una mattinata di festa aperta a tutta la popolazione.
L'appuntamento segna l'inaugurazione ufficiale degli spazi adiacenti a Presenza Sud che, già da febbraio 2026, ospitano la sede regionale e il centro diurno terapeutico dell'associazione, che si trovavano in quel di Balerna.
Il trasloco, conferma la stessa associazione, ha permesso di riunire sotto lo stesso tetto diversi servizi rivolti alle persone anziane e ai loro familiari, prima distribuiti in sedi separate.
La nuova struttura consente «una maggiore vicinanza tra i vari ambiti di intervento, dall'accompagnamento sociale alle attività del centro diurno, pensato per offrire sollievo e supporto terapeutico a chi vive quotidianamente accanto a una persona anziana con bisogni di cura».
«Con questo trasferimento abbiamo voluto dare alla nostra utenza uno spazio più funzionale e accogliente, capace di rispondere meglio alle esigenze del territorio», aveva ribadito via nota Pro Senectute Ticino e Moesano, «riunire i servizi in un'unica sede significa anche facilitare il lavoro in rete tra i nostri operatori, a beneficio diretto delle persone che seguiamo».
L'idea alla base della giornata odierna era quella di permettere al pubblico di visitare gli ambienti, conoscere da vicino le attività del centro diurno e incontrare gli operatori e le autorità del distretto.
Per l'occasione erano infatti presenti il sindaco di Mendrisio, Samuele Cavadini, il capo del DSS Raffaele De Rosa, così come Paolo Nodari di Pro Senectute e Onorato Zanini della Fondazione Presenza Sud.