Acquapark California chiuso. L'annuncio tramite i social

CHIASSO - L’Acquapark California di Balerna ha annunciato tramite i propri canali social la chiusura della struttura, parlando di sospensione dell'attività. Questo il testo del messaggio pubblicato; «In questo momento l'attività è sospesa. Stiamo cercando la strada migliore per tornare. Grazie a chi ci è stato vicino».



Una decisione improvvisa che ha colto di sorpresa sia i clienti sia i dipendenti, che, secondo quanto ci è stato riferito, sarebbero stati rassicurati fino all’ultimo sulla continuità dell’attività.