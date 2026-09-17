Acquapark California chiuso. L'annuncio tramite i social
La chiusura improvvisa lascia sgomenti molti clienti con abbonamenti ancora validi
La chiusura improvvisa lascia sgomenti molti clienti con abbonamenti ancora validi
CHIASSO - L’Acquapark California di Balerna ha annunciato tramite i propri canali social la chiusura della struttura, parlando di sospensione dell'attività. Questo il testo del messaggio pubblicato; «In questo momento l'attività è sospesa. Stiamo cercando la strada migliore per tornare. Grazie a chi ci è stato vicino».
Una decisione improvvisa che ha colto di sorpresa sia i clienti sia i dipendenti, che, secondo quanto ci è stato riferito, sarebbero stati rassicurati fino all’ultimo sulla continuità dell’attività.
Da questa mattina, inoltre, alle porte della struttura sono stati apposti i sigilli. Abbiamo provato a contattare telefonicamente l’Acquapark per parlare con la dirigenza e ottenere chiarimenti sulla situazione, ma non è stato possibile parlare con nessuno di loro.
Tra le questioni aperte c’è ora quella degli abbonamenti già pagati. Un nostro lettore racconta di aver sottoscritto appena tre mesi fa un abbonamento annuale per il figlio, senza aver ricevuto alcuna comunicazione preventiva, e ora si chiede se e come potrà recuperare quanto versato.
Secondo quanto appreso da nostre fonti, la struttura versava da anni in una situazione finanziaria difficile, con debiti e fatture rimaste insolute anche nei confronti di fornitori di servizi essenziali, tra cui acqua e gas. L’attività avrebbe inoltre beneficiato nel tempo di contributi comunali.