Elicottero della Tv si schianta mentre riprende un incidente: almeno tre morti
Il velivolo della NBC è precipitato in un quartiere di Los Angeles. Nello schianto ha preso fuoco. L'incidente stradale che stano riprendendo ha causato almeno due vittime e sei feriti.
Il velivolo della NBC è precipitato in un quartiere di Los Angeles. Nello schianto ha preso fuoco. L'incidente stradale che stano riprendendo ha causato almeno due vittime e sei feriti.
LOS ANGELES - Tre persone hanno perso la vita martedì sera a Los Angeles nello schianto di un elicottero dell'emittente televisiva National Broadcasting Company (NBC), precipitato nei pressi del luogo di un incidente stradale mortale. Secondo quanto riferito dai pompieri, almeno una delle vittime era un pedone. Un'altra persona invece è stata trasportata in ospedale, ma le sue condizioni non sono al momento note.
Il velivolo è caduto nel quartiere di Chatsworth, tra due edifici commerciali, e dopo l'impatto ha preso fuoco. Più di 50 vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per spegnere l'incendio.
NBC Los Angeles ha confermato di essere proprietaria dell'elicottero, che in quel momento era impegnato nella copertura dell'incidente stradale avvenuto nelle immediate vicinanze. Poco prima della caduta, l'emittente aveva perso i contatti con le persone a bordo. Inizialmente non era stato possibile accertare se vi fossero vittime tra gli occupanti né stabilire quante persone si trovassero sul mezzo.
Lo schianto durante la copertura di un incidente stradale
Poco prima, nelle immediate vicinanze, si era verificato un grave incidente stradale. Secondo i pompieri, un'auto si era scontrata con un autobus di linea, causando almeno due morti e sei feriti. Diverse emittenti televisive avevano quindi inviato i propri elicotteri per sorvolare la zona e seguire gli sviluppi, hanno riportato i media locali.
Sullo schianto dell'elicottero sono in corso le indagini del Consiglio Nazionale per la Sicurezza dei Trasporti e l'Amministrazione Federale dell'Aviazione, hanno riferito i pompieri.
Sindaca: «Notte tragica» per Los Angeles
«Il nostro più sincero cordoglio va alle famiglie, agli amici e ai colleghi delle persone che hanno perso la vita», si legge in una dichiarazione congiunta di NBC Los Angeles e di Telemundo 52, emittente in lingua spagnola dello stesso gruppo.
La sindaca di Los Angeles, Karen Bass, ha definito quella vissuta dalla città una «notte tragica». «Sono profondamente grata ai nostri vigili del fuoco, ai paramedici e agli agenti di polizia che sono intervenuti immediatamente in due luoghi di intervento incredibilmente difficili», ha scritto sulla piattaforma X. Anche il governatore della California, Gavin Newsom, ha espresso le sue condoglianze ai familiari delle vittime dei due incidenti.