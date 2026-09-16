Elicottero della Tv si schianta mentre riprende un incidente: almeno tre morti

NBC Los Angeles ha confermato di essere proprietaria dell'elicottero, che in quel momento era impegnato nella copertura dell'incidente stradale avvenuto nelle immediate vicinanze. Poco prima della caduta, l'emittente aveva perso i contatti con le persone a bordo. Inizialmente non era stato possibile accertare se vi fossero vittime tra gli occupanti né stabilire quante persone si trovassero sul mezzo.

Lo schianto durante la copertura di un incidente stradale

Poco prima, nelle immediate vicinanze, si era verificato un grave incidente stradale. Secondo i pompieri, un'auto si era scontrata con un autobus di linea, causando almeno due morti e sei feriti. Diverse emittenti televisive avevano quindi inviato i propri elicotteri per sorvolare la zona e seguire gli sviluppi, hanno riportato i media locali.