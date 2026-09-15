El Niño sarà diverso dai precedenti

LONDRA - Gli effetti dovuti alla combinazione del riscaldamento climatico e l'arrivo de El Niño potrebbero essere diversi da quel che abbiamo visto in altre occasioni, per esempio nel 1997 e nel 2015. E' quanto prevedono alcuni esperti sul sito della rivista Nature, secondo i quali le temperature medie del 2027 potrebbero arrivare a livelli record e già ora, rilevano, si registrano impatti sulle attività produttive, come la pesca delle acciughe nel Pacifico, siccità in America Centrale e precipitazioni estreme nel Corno d'Africa.