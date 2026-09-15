Scontro in laguna a Venezia, trovato anche il corpo della 26enne

VENEZIA - Il peggiore degli epiloghi è arrivato per la coppia di neosposi coinvolta nell'incidente nella laguna di Venezia. Nella mattinata di martedì 15 settembre un cadavere è stato individuato in laguna, nella zona dell'isola di Campalto: come riportato dai media italiani, è quello di Gabriella Querino, la 26enne dispersa dopo lo scontro nautico con un taxi acqueo avvenuto all'alba di sabato 12 settembre nel canale di Tessera. Insieme a lei nell'incidente è morto anche il marito, il 25enne Sean Michieli. I due erano stavano aspettando il loro primo figlio e si erano sposati da appena tre mesi.