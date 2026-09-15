Scontro in laguna a Venezia, trovato anche il corpo della 26enne
Il cadavere di Gabriella Querino, dispersa da tre giorni, è stato individuato dopo tre giorni di ricerche.
VENEZIA - Il peggiore degli epiloghi è arrivato per la coppia di neosposi coinvolta nell'incidente nella laguna di Venezia. Nella mattinata di martedì 15 settembre un cadavere è stato individuato in laguna, nella zona dell'isola di Campalto: come riportato dai media italiani, è quello di Gabriella Querino, la 26enne dispersa dopo lo scontro nautico con un taxi acqueo avvenuto all'alba di sabato 12 settembre nel canale di Tessera. Insieme a lei nell'incidente è morto anche il marito, il 25enne Sean Michieli. I due erano stavano aspettando il loro primo figlio e si erano sposati da appena tre mesi.
La conferma dell'identità della donna è arrivata dal sindaco di Venezia, Simone Venturini: «Si chiude nel modo più doloroso una vicenda tragica che in questi giorni ha tenuto con il fiato sospeso tutta la nostra città», ha scritto sui social.
Il ritrovamento è avvenuto dopo tre giorni di ricerche senza sosta nella laguna veneziana. Nella serata di lunedì, una donna a bordo di un vaporetto aveva segnalato la possibile presenza di un cadavere in acqua nella zona di Fondamenta Nove.
Proseguono nel frattempo gli accertamenti sullo scontro. Il conducente del taxi acqueo è stato sottoposto agli accertamenti previsti in caso di incidente. Agli investigatori resta ora il compito di ricostruire con precisione la dinamica dell'impatto e fare luce sulle responsabilità.
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