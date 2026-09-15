Il prezzo del petrolio torna a crescere

Il Brent si è apprezzato quest'anno finora di quasi il 76%, mentre la guerra tra Stati Uniti e Iran si è estesa nella regione ricca di petrolio. Le navi nello Stretto di Hormuz sono state attaccate e le operazioni nei giacimenti petroliferi hanno dovuto essere fermate.

Dal punto di vista diplomatico la situazione rimane tesa. Mentre Trump ha recentemente dichiarato ancora una volta che l'Iran vuole un accordo, Teheran indica il soddisfacimento delle proprie condizioni come prerequisito per i colloqui.