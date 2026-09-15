Il prezzo del petrolio torna a crescere
Il calo di lunedì sera non ha trovato continuità nelle contrattazioni di martedì mattina
LONDRA - I prezzi del petrolio hanno recuperato terreno nelle prime contrattazioni dopo un calo della sera precedente. Il prezzo di un barile (159 litri) di petrolio greggio della qualità di riferimento Brent del Mare del Nord, con consegna a novembre, è salito in mattinata di circa l'1,8% a 107,55 dollari.
Il cosiddetto oleodotto Est-Ovest, una importante rotta saudita per il petrolio e una via alternativa per i trasporti attraverso lo Stretto di Hormuz, era stata messa fuori servizio la scorsa settimana. La compagnia statale Saudi Aramco non ha finora indicato una data per la ripresa delle attività.
Il Brent si è apprezzato quest'anno finora di quasi il 76%, mentre la guerra tra Stati Uniti e Iran si è estesa nella regione ricca di petrolio. Le navi nello Stretto di Hormuz sono state attaccate e le operazioni nei giacimenti petroliferi hanno dovuto essere fermate.
Dal punto di vista diplomatico la situazione rimane tesa. Mentre Trump ha recentemente dichiarato ancora una volta che l'Iran vuole un accordo, Teheran indica il soddisfacimento delle proprie condizioni come prerequisito per i colloqui.