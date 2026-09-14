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Uccide e trasporta il cervo dall'Italia in elicottero: multato cacciatore svizzero

L'uomo aveva abbattuto un cervo reale in Piemonte e utilizzato un velivolo per recuperarlo e portarlo oltre confine: sanzionata anche la società di elicotteri.
Uccide e trasporta il cervo dall'Italia in elicottero: multato cacciatore svizzero
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Fonte Sda Ansa
di Redazione
Uccide e trasporta il cervo dall'Italia in elicottero: multato cacciatore svizzero
L'uomo aveva abbattuto un cervo reale in Piemonte e utilizzato un velivolo per recuperarlo e portarlo oltre confine: sanzionata anche la società di elicotteri.

VERBANIA - Un cacciatore svizzero ha trasportato in elicottero un cervo reale abbattuto in Piemonte, violando diverse normative. La polizia provinciale di Verbano-Cusio-Ossola ha inflitto all'uomo una multa superiore a 5000 euro.

L'uomo disponeva di una licenza di caccia valida per il territorio della provincia di Verbano-Cusio-Ossola, ha riferito lunedì l'agenzia di stampa italiana Ansa. Dopo aver abbattuto un cervo reale, avrebbe utilizzato un elicottero di una società svizzera per recuperare l'animale e trasportarlo oltre confine.

In tal modo ha violato sia le norme di volo in una zona di protezione speciale sia le disposizioni sull'uso di aeromobili per il recupero di animali selvatici. Una multa di circa 5000 euro è stata inflitta anche all'azienda di elicotteri, ha aggiunto l'agenzia di stampa italiana.

Anche altri due cacciatori dovranno pagare una multa elevata: uno di loro si trovava in Piemonte senza una licenza di caccia valida per la provincia interessata. Entrambi sono stati fermati dagli agenti a Macugnaga. Avevano abbattuto un giovane stambecco, la cui uccisione non era autorizzata.

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