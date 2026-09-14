Uccide e trasporta il cervo dall'Italia in elicottero: multato cacciatore svizzero

In tal modo ha violato sia le norme di volo in una zona di protezione speciale sia le disposizioni sull'uso di aeromobili per il recupero di animali selvatici. Una multa di circa 5000 euro è stata inflitta anche all'azienda di elicotteri, ha aggiunto l'agenzia di stampa italiana.

Anche altri due cacciatori dovranno pagare una multa elevata: uno di loro si trovava in Piemonte senza una licenza di caccia valida per la provincia interessata. Entrambi sono stati fermati dagli agenti a Macugnaga. Avevano abbattuto un giovane stambecco, la cui uccisione non era autorizzata.