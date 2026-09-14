SVEZIA
Svezia, l'esito delle elezioni è ancora incerto
I socialdemocratici rivendicano la guida del Paese mentre il conteggio dei voti rimane in bilico.
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Fonte Ats Ans
Svezia, l'esito delle elezioni è ancora incerto
I socialdemocratici rivendicano la guida del Paese mentre il conteggio dei voti rimane in bilico.
STOCCOLMA - I socialdemocratici si dicono pronti a governare in Svezia, nonostante i risultati delle elezioni legislative molto combattuti, tanto che non hanno ancora decretato un vincitore chiaro.
"Noi socialdemocratici saremo sempre pronti ad assumerci le nostre responsabilità (...) al momento siamo in testa. E se questo dato venisse confermato, allora la Svezia avrà un nuovo governo", ha dichiarato Magdalena Andersson rivolgendosi ai suoi sostenitori.
Secondo l'emittente pubblica Svt, i partiti di sinistra otterrebbero il 49,4% dei voti, pari a 175 seggi, contro il 49,1% e i 174 seggi dell'alleanza tra destra ed estrema destra, al potere dal 2022.
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