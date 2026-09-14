Svezia, l'esito delle elezioni è ancora incerto

"Noi socialdemocratici saremo sempre pronti ad assumerci le nostre responsabilità (...) al momento siamo in testa. E se questo dato venisse confermato, allora la Svezia avrà un nuovo governo", ha dichiarato Magdalena Andersson rivolgendosi ai suoi sostenitori.

Secondo l'emittente pubblica Svt, i partiti di sinistra otterrebbero il 49,4% dei voti, pari a 175 seggi, contro il 49,1% e i 174 seggi dell'alleanza tra destra ed estrema destra, al potere dal 2022.