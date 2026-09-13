Morto a 107 anni il più anziano sopravvissuto dell'Olocausto

Nato nel 1919 nella città di Turek, vicino a Łódź, nella Polonia centrale, in una famiglia sionista religiosa, sopravvisse ad Auschwitz e ai campi di concentramento nazisti, emigrò in Israele nel 1950 e nel 1978 tornò in Polonia, dedicando decenni alla ricerca, alla documentazione e al restauro di cimiteri e tombe ebraiche.

Contribuì all'identificazione di oltre 3.000 tombe, diventando una figura centrale nel settore, e nel 2012 fu scelto per accendere una fiaccola durante la cerimonia nazionale della Giornata della Memoria.