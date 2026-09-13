Morto a 107 anni il più anziano sopravvissuto dell'Olocausto
Yehuda Aharon Widewski contribuì all'identificazione di oltre 3.000 tombe
TEL AVIV - Yehuda Aharon Widewski, sopravvissuto all'Olocausto che ha dedicato la sua vita al restauro dei cimiteri ebraici in Polonia, è morto all'età di 107 anni. Widewski era il più anziano sopravvissuto all'Olocausto in Israele. Lo riportano i media israeliani.
Nato nel 1919 nella città di Turek, vicino a Łódź, nella Polonia centrale, in una famiglia sionista religiosa, sopravvisse ad Auschwitz e ai campi di concentramento nazisti, emigrò in Israele nel 1950 e nel 1978 tornò in Polonia, dedicando decenni alla ricerca, alla documentazione e al restauro di cimiteri e tombe ebraiche.
Contribuì all'identificazione di oltre 3.000 tombe, diventando una figura centrale nel settore, e nel 2012 fu scelto per accendere una fiaccola durante la cerimonia nazionale della Giornata della Memoria.
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