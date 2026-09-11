Qui non vi conviene accelerare
Ecco la lista delle località dove saranno posizionati i radar settimana prossima
BELLINZONA - Occhio al piede sul pedale, è in arrivo un'altra settimana in cui i veicoli che circolano nei distretti del nostro Cantone saranno sotto osservazione da parte del vigile occhio dei radar delle polizie comunali e della cantonale.
Sono infatti state rese note le località in cui verranno posizionati i radar mobili e semi-stazionari da lunedì 14 settembre a domenica 20 settembre.
Distretto di Bellinzona
Polizia cantonale
- Monte Carasso
Polizie comunali
- Arbedo
- Bellinzona
- Camorino
- Giubiasco
- Gorduno
- Gudo
- Monte Carasso
- Preonzo
- Ravecchia
Distretto di Blenio
Polizie comunali
- Acquacalda
- Malvaglia
Distretto di Leventina
Polizia cantonale
- Giornico
Polizie comunali
- Bedretto
- Polmengo
Distretto di Locarno
Polizie comunali
- Ascona
- Locarno
- Orselina
- Porto Ronco
Distretto di Lugano
Polizia cantonale
- Bedigliora
- Bioggio
- Piandera
- Pura
Polizie comunali
- Agno
- Arbostora
- Bioggio
- Cadempino
- Canobbio
- Caslano
- Cureglia
- Gravesano
- Magliaso
- Massagno
- Mezzovico
- Molinazzo di Monteggio
- Montagnola
- Paradiso
- Ponte Capriasca
- Rovio
- Taverne
- Tesserete
Distretto di Mendrisio
Polizia cantonale
- Mendrisio
- Riva San Vitale
Polizie comunali
- Balerna
- Mendrisio
- Novazzano
Distretto di Riviera
Polizia cantonale
- Biasca
Polizie comunali
- Osogna Stazione
Controlli della velocità semi-stazionari
- Molino Nuovo
- Stabio