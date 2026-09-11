Due nativi americani in Ticino per incontrare le scuole e fare del bene... in Togo

Come partecipare: la quota di iscrizione parte da CHF 65 (spettacolo e apericena inclusi), con tariffa ridotta a CHF 25 per i bambini fino a 10 anni. Parte del ricavato sarà devoluta ai progetti in Benin e Togo. Le iscrizioni qui. Per chi non può partecipare di persona, è possibile sostenere comunque i progetti con una donazione cliccando qui.