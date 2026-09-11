Due nativi americani in Ticino per incontrare le scuole e fare del bene... in Togo
L'idea di uno studente liceale diventa un progetto benefico concreto con “Ponti tra le Culture” che culminerà in un evento aperto al pubblico.
Dal 16 al 19 settembre il Ticino accoglie un incontro raro: due rappresentanti dei popoli Nativi Americani, in arrivo dalla Florida, incontreranno gli studenti delle scuole del territorio per raccontare la loro cultura da vicino, per andare al di là degli stereotipi che spesso la banalizzano.
I protagonisti di questa iniziativa sono Jim Sawgrass, di discendenza Muscogee (Creek), e Henry Mekseree, di discendenza Comanche: attraverso racconti, musica, danza e testimonianze dirette, condivideranno tradizioni che raramente arrivano fino in Europa.
A guidare il pubblico in questo viaggio sarà Ivano Carcano, ideatore de Lo Spirito del Pianeta, festival internazionale dedicato alle culture indigene, da 25 anni impegnato a costruire ponti tra mondi lontani.
Dietro l'iniziativa c'è Edoardo, studente dell'ultimo anno di liceo, che ha trasformato un progetto scolastico in un'occasione concreta di dialogo interculturale, coinvolgendo scuole pubbliche, internazionali e private, oltre alla Sezione Scout San Gottardo di Viganello.
Il progetto ha anche un cuore solidale: la raccolta fondi sosterrà due iniziative dell'Associazione Epsilon in Africa, l'acquisto di attrezzature per il reparto di neonatologia di un ospedale in Benin e borse di studio per studenti delle medie, del liceo e dell'università in Togo.
Tutto culminerà sabato 19 settembre con l'evento pubblico "East Meets West", alle 17:30 presso Catering 1908 – Suglio Business Center a Manno.
Come partecipare: la quota di iscrizione parte da CHF 65 (spettacolo e apericena inclusi), con tariffa ridotta a CHF 25 per i bambini fino a 10 anni. Parte del ricavato sarà devoluta ai progetti in Benin e Togo. Le iscrizioni qui. Per chi non può partecipare di persona, è possibile sostenere comunque i progetti con una donazione cliccando qui.