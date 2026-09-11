Cassis in visita a Soglio
Incontro segnato dal confronto su temi regionali e dal cordoglio per l'incidente in Engadina Bassa.
Incontro segnato dal confronto su temi regionali e dal cordoglio per l'incidente in Engadina Bassa.
SOGLIO - Oggi, a Soglio, il Governo grigionese ha ricevuto il Consigliere federale Ignazio Cassis nel quadro del regolare dialogo con il Cantone dei Grigioni. L'incontro con il ministro degli esteri ha offerto l'occasione per discutere di diverse esigenze del Cantone dei Grigioni e per approfondire tematiche transfrontaliere. L'incontro è stato offuscato dal grave incidente di pullman avvenuto in Engadina Bassa, in cui giovedì sera hanno perso la vita diverse persone.
Già per la nona volta da quando ha assunto la carica nel 2017, il Consigliere federale Ignazio Cassis ha incontrato il Governo grigionese per dei colloqui ufficiali. Allora il ministro degli esteri aveva avviato un dialogo politico su base regolare con i Grigioni per discutere delle esigenze e delle sfide particolari cui si trova confrontato il Cantone trilingue e per consolidare lo scambio di informazioni tra il Consiglio federale e il Governo. Inoltre, il dialogo vuole contribuire a porre in risalto l'importanza della Svizzera di lingua italiana e romancia quale parte della varietà svizzera.
«La visita in Bregaglia offre l'opportunità di visitare una regione importante della Svizzera italiana. La Bregaglia è patria di artisti di fama internazionale quali Giacometti e Segantini nonché snodo di forti relazioni transfrontaliere. La nostra varietà è un vantaggio prezioso che ci permette di costruire ponti tra il sud e il nord e in particolare con i Paesi limitrofi», ha sottolineato il Consigliere federale Ignazio Cassis.
Dialogo sulla cooperazione transfrontaliera e sul plurilinguismo
Il dialogo politico è stato avviato con uno scambio sulla partecipazione tuttora in sospeso della Regione Lombardia alle spese per il piano dei trasporti del Cantone dei Grigioni per i Giochi olimpici invernali 2026. Inoltre, all'ordine del giorno vi è stata anche l'attuazione della Convenzione di doppia imposizione per i frontalieri. In seguito, il Consigliere federale Ignazio Cassis ha informato il Governo grigionese in merito all'imminente dialogo annuale tra Svizzera e Italia in relazione alla collaborazione transfrontaliera.
Altri temi affrontati nell'incontro odierno sono stati la prossima edizione della settimana internazionale della lingua romancia «Emna Rumantscha» nonché il programma di scambio «Piccolo Erasmus». Si è discusso anche dei festeggiamenti, previsti per la prossima estate, in occasione dei 500 anni di esistenza della lingua romancia scritta con la rappresentazione teatrale all'aperto «Battibuogl» a Zuoz.
L'incontro ha inoltre rappresentato l'occasione per uno scambio di opinioni sugli ultimi sviluppi geopolitici e sullo stato del pacchetto relativo al rinnovo e allo sviluppo delle relazioni Svizzera-UE, attualmente oggetto di dibattito in Parlamento. Al termine del dialogo politico, il Governo grigionese ha invitato la popolazione di Soglio per un incontro con il Consigliere federale Ignazio Cassis.