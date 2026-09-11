Cassis in visita a Soglio

«La visita in Bregaglia offre l'opportunità di visitare una regione importante della Svizzera italiana. La Bregaglia è patria di artisti di fama internazionale quali Giacometti e Segantini nonché snodo di forti relazioni transfrontaliere. La nostra varietà è un vantaggio prezioso che ci permette di costruire ponti tra il sud e il nord e in particolare con i Paesi limitrofi», ha sottolineato il Consigliere federale Ignazio Cassis.

Dialogo sulla cooperazione transfrontaliera e sul plurilinguismo

Il dialogo politico è stato avviato con uno scambio sulla partecipazione tuttora in sospeso della Regione Lombardia alle spese per il piano dei trasporti del Cantone dei Grigioni per i Giochi olimpici invernali 2026. Inoltre, all'ordine del giorno vi è stata anche l'attuazione della Convenzione di doppia imposizione per i frontalieri. In seguito, il Consigliere federale Ignazio Cassis ha informato il Governo grigionese in merito all'imminente dialogo annuale tra Svizzera e Italia in relazione alla collaborazione transfrontaliera.