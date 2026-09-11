In Svizzera si aggrava l'emergenza abitativa. Il Ticino? A tratti è una “Sfittolandia”
Lo svelano i dati dell'Ufficio federale di statistica. Se nelle grandi città d'Oltregottardo le case vuote sono una rarità, in alcune regioni del Ticino il numero è invece da record.
SAVOSA - La Svizzera è ufficialmente in penuria di alloggi: secondo i dati dell'Ufficio federale di statistica resi noti questo giovedì e ripresi dal Blick, la quota di appartamenti sfitti scende ancora, da 1% a 0,93%, un nuovo minimo storico.
In 15 cantoni su 26 il tasso è già sotto l'1%, soglia che l'Ufficio federale dell'abitazione definisce di «grave carenza d'alloggi».
Il record negativo è di Zugo, sceso a 0,2%, seguito da Svitto (0,5%); criticità anche a Zurigo e Ginevra, dove però la legge sulla protezione degli inquilini frena la sostituzione dei ceti a basso reddito.
Il Ticino, con un tasso cantonale dell'1,78%, resta tra le regioni comparativamente più "respirabili", insieme a Giura (3,35%), Soletta (1,91%) e Neuchâtel (1,64%). Ma la media nasconde forti squilibri interni.
Su 100 comuni ticinesi, Chiasso guida la classifica con il 7,37% di sfitto (419 alloggi vuoti) - terza sul podio in Svizzera - a influire sulla situazione la sempre più comune “fuga” al di là del confine, dove il costo della vita è nettamente inferiore.
Seguono Morbio Inferiore (5,24%), Vacallo (4,57%), Giornico (4,19%) e Balerna (3,58%). All'estremo opposto, cinque piccoli comuni - Bedretto, Campo Vallemaggia, Dalpe, Isone e Onsernone - segnano un secco 0%: non un solo appartamento libero.
Lugano, pur con un tasso "medio" (1,94%), è il comune con più alloggi vuoti in valore assoluto (827), semplicemente a causa delle sue dimensioni.
Se ci sono appartamenti vuoti, non è sempre un buon segno, in quanto questo «è frequentemente legato a un'economia debole, alla mancanza di posti di lavoro e all'emigrazione giovanile», scrive sempre il Blick.
Spesso, inoltre, le cose sono più complesse di quanto possano sembrare dai crudi dati: gli appartamenti vuoti potrebbero essere troppo cari, oppure non sufficientemente appetibili e adeguati alle situazioni di chi cerca casa, oppure semplicemente in aree troppo discoste - o mal collegate - dai veri centri d'interesse.
|Comune
|Percentuale di sfitto (%)
|Appartamenti vacanti
|Chiasso
|7,37
|419
|Morbio Inferiore
|5,24
|128
|Vacallo
|4,57
|93
|Giornico
|4,19
|57
|Balerna
|3,58
|77
|Airolo
|3,5
|55
|Tresa
|3,4
|92
|Mendrisio
|3,12
|295
|Collina d'Oro
|3,03
|92
|Muzzano
|3,03
|15
|Paradiso
|2,63
|95
|Stabio
|2,63
|65
|Bioggio
|2,62
|44
|Bissone
|2,6
|23
|Castel San Pietro
|2,59
|34
|Novazzano
|2,59
|35
|Brusino Arsizio
|2,45
|13
|Pollegio
|2,41
|14
|Neggio
|2,34
|5
|Breggia
|2,27
|34