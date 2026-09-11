Un giudice dark e con brillantini: «Mi attrae tutto ciò che è complicato»

Gli esordi conservano ancora una forte componente affettiva. «Mi divertivo soprattutto insieme ad altri super fan delle mie serie preferite, imparando man mano», racconta. Tra i primi personaggi interpretati ci sono Grell di Black Butler e Yuu Kanda di D.Gray-man, cosplay che secondo Renge no Hana «avevano quel fascino nostalgico tipico dei primi cosplay costruiti come capitava!».

Tra personaggi dark e abiti scintillanti

Oggi la scelta dei personaggi segue due direzioni. Da una parte c'è l'interesse per figure «estremamente drammatiche e dark», la cosplayer afferma infatti di avere «un debole per i personaggi complicati, con così tante sfaccettature da esplorare». Dall'altra, c'è il fascino per tutto ciò che è frivolo, sfarzoso e rococò: «Datemi un personaggio dall'aspetto di una bambolina, assurdamente elaborato e ricco di balze, ricami e dettagli, e probabilmente penserò immediatamente a come realizzarlo».