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Un giudice dark e con brillantini: «Mi attrae tutto ciò che è complicato»

Renge no Hana sarà giudice ufficiale del Cosplay Contest al Japan Matsuri, portando in giuria l’esperienza maturata dal 2012 tra creatività, sfide e sperimentazione.
Un giudice dark e con brillantini: «Mi attrae tutto ciò che è complicato»
@zurichpopcon
Fonte Renge no Hana
elaborata da Corinne CirignottaGiornalista in stage
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Un giudice dark e con brillantini: «Mi attrae tutto ciò che è complicato»
Renge no Hana sarà giudice ufficiale del Cosplay Contest al Japan Matsuri, portando in giuria l’esperienza maturata dal 2012 tra creatività, sfide e sperimentazione.

BELLINZONA - Dopo oltre dieci anni trascorsi tra costumi, personaggi e competizioni, Renge no Hana si prepara a vivere quest'edizione del Japan Matsuri come giudice ufficiale del Cosplay Contest. Un ruolo che si inserisce in un percorso iniziato nel 2012, quando si avvicinò al cosplay per divertimento, affascinata dalla possibilità di portare nel mondo reale i personaggi che amava e di diventare, anche solo per un giorno, qualcuno di diverso.

«Inaspettato» è la parola con cui descrive il cammino compiuto da allora. Quello che era nato come un hobby si è trasformato in «qualcosa di molto più significativo, tanto sul piano creativo quanto su quello personale».

Gli esordi conservano ancora una forte componente affettiva. «Mi divertivo soprattutto insieme ad altri super fan delle mie serie preferite, imparando man mano», racconta. Tra i primi personaggi interpretati ci sono Grell di Black Butler e Yuu Kanda di D.Gray-man, cosplay che secondo Renge no Hana «avevano quel fascino nostalgico tipico dei primi cosplay costruiti come capitava!».

Tra personaggi dark e abiti scintillanti
Oggi la scelta dei personaggi segue due direzioni. Da una parte c'è l'interesse per figure «estremamente drammatiche e dark», la cosplayer afferma infatti di avere «un debole per i personaggi complicati, con così tante sfaccettature da esplorare». Dall'altra, c'è il fascino per tutto ciò che è frivolo, sfarzoso e rococò: «Datemi un personaggio dall'aspetto di una bambolina, assurdamente elaborato e ricco di balze, ricami e dettagli, e probabilmente penserò immediatamente a come realizzarlo».

Due anime tra cui si muove senza «alcuna via di mezzo»: passando da «devo esplorare i traumi di questo personaggio» a «guarda questo vestito pieno di brillantini!».

Il palco come sfida personale
Per Renge no Hana la partecipazione a convention internazionali ed eventi fotografici in diversi Paesi europei ha rappresentato «esperienze estremamente stimolanti».

Come racconta lei stessa, il suo carattere introverso ha reso il palco anche un'occasione per confrontarsi con i propri limiti. Tra i ricordi più importanti c'è Ubume di Onmyoji, portato nella primissima performance nel 2023: «Sono tornata da quell'esperienza sentendo di aver già vinto qualcosa di molto più importante di un premio: finalmente mi ero messa alla prova e avevo dimostrato a me stessa di potercela fare».

Il cosplay resta però un processo di apprendimento continuo. Oggi Renge no Hana sperimenta con LED, circuiti e realizzazione di calzature, mentre il foam crafting, ovvero l'arte di creare oggetti, costumi, decorazioni e accessori tridimensionali, è ancora un territorio da approfondire: «È sicuramente uno degli ambiti in cui sto ancora imparando moltissimo. Mi fa davvero paura!».

Da qui il consiglio a chi teme di non essere all'altezza: «Non aspettate di sentirvi “abbastanza bravi” per iniziare». Ogni errore, sottolinea, è un'occasione per migliorare. E anche quando il cosplay diventa «competitivo, tecnico e impegnativo», il divertimento resta centrale: «Deve essere qualcosa in grado di rendervi felici».

«Voglio vedere il lavoro, la creatività e, soprattutto, la passione»
Con questo bagaglio di esperienze, quest'anno affronterà il ruolo di giudice al Cosplay Contest del Japan Matsuri. Dopo aver rappresentato l'evento al Polymanga Swiss Cosplay League (PSCL) lo scorso aprile, tornare come giurato significa per lei vivere l'evento «da una prospettiva completamente diversa».

«Sono incredibilmente onorata, soprattutto perché Japan Matsuri è già stata una parte così importante del mio percorso», racconta Renge no Hana. La sua attenzione non sarà rivolta soltanto al risultato finale, ma a ciò che c'è dietro ogni creazione: «Voglio vedere il lavoro, la creatività e, soprattutto, la passione che si celano dietro ogni partecipante». Tempo, impegno e tocco personale sono elementi che, per la cosplayer, meritano infatti di essere osservati «con sincero interesse e con il massimo rispetto».

ll contest, in programma domenica 20 settembre alle 14:45, sarà quindi l'occasione per vedere sul palco proprio quel lavoro, quella creatività e quella passione che Renge no Hana considera centrali nella sua valutazione.

Per partecipare è possibile iscriversi al modulo online fino a sabato 19.09 alle 18:00 o direttamente sul posto entro lo stesso termine.

Il Japan Matsuri si terrà sabato 19 e domenica 20 settembre all'Espocentro di Bellinzona.


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