Torna il Salva Cibo Festival, e il banchetto lo preparano due chef
L'appuntamento è per domenica 13 settembre al Capannone delle Feste di Pregassona.
L'appuntamento è per domenica 13 settembre al Capannone delle Feste di Pregassona.
LUGANO - Nell’ambito della Settimana nazionale contro lo spreco alimentare, torna il Salva Cibo Festival, organizzato dal Dipartimento del territorio (DT) e dall’Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana (ACSI). L'appuntamento è per il 13 settembre, dalle 10 alle 17, al Capannone delle Feste di Pregassona.
Per l'occasione verrà proposto il primo Banchetto Foodsave del Ticino: un aperitivo e un pranzo gratuito, preparati da chef professionisti utilizzando esclusivamente alimenti biologici locali salvati dallo spreco alimentare.
No allo spreco
Il pane raffermo nostrano trasformato in deliziosa bruschetta, i formaggi brutti ma buoni, i fermentati con le eccedenze di campo ticinese (ravanelli, cetrioli, cavolo cappuccio bianco e finocchi), i pomodori rosa, gustose melanzane e zucchine “fuori forma”… Il Salva Cibo Festival celebra i piaceri della buona tavola che non crea sprechi, anzi li riduce!
Grazie alla collaborazione con gli chef Wanda Ribolzi e Vieri del Bianco e al supporto fornito da un appassionato gruppo di volontarie/volontari, Lugano ospiterà nel Capannone di Pregassona il primo Banchetto Foodsave del Ticino. Già diffuso con successo oltralpe, è un momento conviviale dedicato alla valorizzazione di alimenti ancora perfettamente commestibili, recuperati e trasformati in un aperitivo e un pranzo di tre portate a offerta libera.
L’iniziativa è resa possibile grazie al team di Afiordigusto bistrot, Testedirapa zero spreco, la Città di Lugano, Slow Food Ticino, ClimateCafé Switzerland sezione Ticino, Associazione Amélie, Commissione di quartiere di Pregassona, con il sostegno di foodsave-bankette.ch e foodwaste.ch.
Un programma per conoscere, condividere e agire
Il festival prenderà il via alle 10.00 con il mercato foodsave, il raccontastorie Andrea Jacot Descombes, gli stand informativi delle organizzazioni attive contro lo spreco alimentare.Alle 11.00 sono previsti i saluti ufficiali e l’aperitivo accompagnato da musica popolare, mentre dalle 12.00 sarà servito il Banchetto Foodsave.A partire dalle 14.00 saranno proiettati dei filmati a tema, in dialogo con i protagonisti.
Una sfida che riguarda tutti
Il Salva Cibo Festival nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sul problema dello spreco alimentare, dimostrando che anche gli alimenti esclusi dal mercato possono trasformarsi in una risorsa di qualità. La questione è di grande attualità anche in Svizzera. Si stima infatti che lungo l’intera filiera alimentare vengano sprecate ogni anno circa 2,8 milioni di tonnellate di cibo, pari a circa 330 kg per abitante di alimenti ancora commestibili.
Lo spreco alimentare comporta importanti conseguenze sul piano ambientale, sociale ed economico e rappresenta una sfida che coinvolge tutti gli attori della filiera, dalla produzione al consumo. Nel 2022 il Consiglio federale ha adottato un piano d’azione con l’obiettivo di dimezzare lo spreco alimentare entro il 2030, in linea con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Purtroppo, ad oggi siamo ancora molto lontani dal traguardo.
Attraverso il Salva Cibo Festival, il Dipartimento del territorio e l’ACSI invitano cittadine e cittadini, famiglie, associazioni e realtà locali a partecipare a una giornata dedicata alla convivialità e alla scoperta di soluzioni concrete per contrastare lo spreco alimentare.
L’obiettivo è promuovere buone pratiche quotidiane, favorire un uso più consapevole delle risorse e incoraggiare stili di vita più sostenibili, dimostrando come anche piccoli gesti possano contribuire a un cambiamento positivo per l’intera collettività.