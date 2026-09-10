Torna il Salva Cibo Festival, e il banchetto lo preparano due chef

Lo spreco alimentare comporta importanti conseguenze sul piano ambientale, sociale ed economico e rappresenta una sfida che coinvolge tutti gli attori della filiera, dalla produzione al consumo. Nel 2022 il Consiglio federale ha adottato un piano d’azione con l’obiettivo di dimezzare lo spreco alimentare entro il 2030, in linea con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Purtroppo, ad oggi siamo ancora molto lontani dal traguardo.

Attraverso il Salva Cibo Festival, il Dipartimento del territorio e l’ACSI invitano cittadine e cittadini, famiglie, associazioni e realtà locali a partecipare a una giornata dedicata alla convivialità e alla scoperta di soluzioni concrete per contrastare lo spreco alimentare.