Un weekend per scoprire le case più incredibili del nostro cantone
Open House Ticino torna con la sua seconda edizione, in programma il 24 e 25 ottobre e si allarga in (almeno) cinque nuovi comuni.
Open House Ticino torna con la sua seconda edizione, in programma il 24 e 25 ottobre e si allarga in (almeno) cinque nuovi comuni.
LUGANO - Dopo il successo del debutto nel 2025, Open House Ticino si prepara a tornare con la sua seconda edizione, in programma sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026 con l'aggiunta di nuove località, tra i quali ci sono Riva San Vitale, Ascona, Losone, Maggia e Biasca.
L’iniziativa, che fa parte del movimento internazionale Open House nato a Londra nel 1992, offrirà al pubblico «l’opportunità di scoprire gratuitamente circa 70 edifici e spazi distribuiti su tutto il territorio cantonale»
Durante il fine settimana, cittadini e visitatori potranno partecipare a visite guidate gratuite per conoscere da vicino luoghi e architetture del Ticino, spesso inaccessibili al pubblico. L’evento si distingue per la sua dimensione territoriale: non si concentra su una singola città, ma coinvolge l’intero Cantone, mettendo in relazione realtà urbane, piccoli centri, aree periferiche e paesaggi, e valorizzando la ricchezza e la complessità del patrimonio costruito ticinese.
«Aprire le porte significa rendere visibile ciò che spesso rimane nascosto e offrire al pubblico la possibilità di fare esperienza diretta dell’architettura come parte del proprio patrimonio condiviso e del valore dei luoghi in cui viviamo», sottolineano gli organizzatori.
L’evento è promosso dall’Associazione Open House Ticino, fondata da Istituto Internazionale di Architettura, Cities Connection Project e FAI Swiss.
Il programma completo della seconda edizione, con l’elenco degli edifici partecipanti, gli orari di apertura e le modalità di visita, sarà disponibile da fine settembre sul sito ufficiale di Open House Ticino.