Un weekend per scoprire le case più incredibili del nostro cantone

Durante il fine settimana, cittadini e visitatori potranno partecipare a visite guidate gratuite per conoscere da vicino luoghi e architetture del Ticino, spesso inaccessibili al pubblico. L’evento si distingue per la sua dimensione territoriale: non si concentra su una singola città, ma coinvolge l’intero Cantone, mettendo in relazione realtà urbane, piccoli centri, aree periferiche e paesaggi, e valorizzando la ricchezza e la complessità del patrimonio costruito ticinese.