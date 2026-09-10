«Il sistema politico ticinese è malato»: Tuto Rossi propone una stretta sulle schede di voto

La proposta

Ecco dunque che Tuto Rossi propone di separare il materiale informativo da quello necessario per votare: spiegazioni, istruzioni e informazioni sulle candidature continuerebbero ad arrivare tre-quattro settimane prima, mentre scheda ufficiale, carta di legittimazione e buste verrebbero recapitate agli aventi diritto domiciliati in Svizzera soltanto tra il settimo e il terzo giorno precedente il voto. La misura riguarderebbe gli scrutini cantonali e comunali, lasciando invariati i termini federali e l'invio anticipato agli Svizzeri all'estero. Per garantire comunque la restituzione delle schede in tempi stretti, Rossi prevede inoltre il rinvio postale gratuito e almeno una cassetta comunale sicura accessibile fino alla chiusura delle operazioni di voto.