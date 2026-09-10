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I Veterani Pompieri di Bellinzona celebrano 100 anni

Un secolo di storia per custodire la memoria, tramandare le esperienze e mantenere vivo il legame tra generazioni.
I Veterani Pompieri di Bellinzona celebrano 100 anni
Pompieri Città di Bellinzona
Fonte Pompieri Città di Bellinzona
elaborata da Redazione
I Veterani Pompieri di Bellinzona celebrano 100 anni
Un secolo di storia per custodire la memoria, tramandare le esperienze e mantenere vivo il legame tra generazioni.

BELLINZONA - Domenica la Società Veterani Pompieri Bellinzona e Dintorni celebrerà i cento anni dalla fondazione al Mercato coperto di Giubiasco, in occasione del Raduno cantonale dei veterani pompieri.

L’appuntamento sarà un momento di incontro e condivisione, ma permetterà anche di ripercorrere il cammino iniziato nel 1926 e di rendere omaggio a quanti, con il proprio impegno, hanno contribuito a garantire la continuità dell’associazione.

In un secolo il mondo dei pompieri è profondamente cambiato: si sono evoluti i mezzi, gli equipaggiamenti e le modalità d’intervento, insieme al territorio e alle esigenze della popolazione. Sono rimasti invece saldi i valori che accomunano chi ha prestato servizio: cameratismo, disponibilità, solidarietà e senso di appartenenza.

Tra le finalità della Società Veterani Pompieri Bellinzona e Dintorni vi è anche quella di mantenere viva la memoria pompieristica del Bellinzonese, valorizzando il servizio dei veterani e tramandando alle nuove generazioni esperienze, testimonianze e tradizioni.

Il centenario della società si colloca inoltre in un periodo significativo per la storia dei pompieri della regione. Nel 2029 sarà infatti il Corpo Pompieri della Città di Bellinzona, fondato nel 1829 a festeggiare i 200 anni. Due anniversari distinti, che testimoniano una lunga tradizione al servizio della collettività e la continuità degli stessi valori da una generazione all’altra.

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