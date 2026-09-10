I Veterani Pompieri di Bellinzona celebrano 100 anni

In un secolo il mondo dei pompieri è profondamente cambiato: si sono evoluti i mezzi, gli equipaggiamenti e le modalità d’intervento, insieme al territorio e alle esigenze della popolazione. Sono rimasti invece saldi i valori che accomunano chi ha prestato servizio: cameratismo, disponibilità, solidarietà e senso di appartenenza.

Tra le finalità della Società Veterani Pompieri Bellinzona e Dintorni vi è anche quella di mantenere viva la memoria pompieristica del Bellinzonese, valorizzando il servizio dei veterani e tramandando alle nuove generazioni esperienze, testimonianze e tradizioni.