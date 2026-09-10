Premiati i talenti ticinesi della formazione farmaceutica

Un messaggio condiviso anche da Mauro Prada, che ha incoraggiato i giovani a non avere paura di chiedere, confrontarsi e mettersi in gioco: la curiosità, il coraggio di fare domande e la disponibilità a cogliere nuove opportunità sono elementi fondamentali per continuare a crescere, professionalmente e personalmente.Oltre ai tre premi principali, tutti i diplomati hanno ricevuto un attestato simbolico a riconoscimento del percorso svolto.