Premiati i talenti ticinesi della formazione farmaceutica
Sono stati riconosciuti per i loro percorsi formativi Lisa Bianchi, Sara Cima e Nicola Fibbioli, che hanno ricevuto un premio in denaro da Farma Industria Ticino e UBS Svizzera.
Sono stati riconosciuti per i loro percorsi formativi Lisa Bianchi, Sara Cima e Nicola Fibbioli, che hanno ricevuto un premio in denaro da Farma Industria Ticino e UBS Svizzera.
LUGANO - Per il sedicesimo anno consecutivo, Farma Industria Ticino (FIT) e UBS Svizzera hanno celebrato ieri sera i migliori apprendisti e studenti a tempo pieno dei tre indirizzi di studio legati al settore farmaceutico, premiando impegno, passione e capacità di trasformare le sfide in opportunità.
Alla cerimonia hanno preso parte oltre 220 persone tra neodiplomati con le loro famiglie, rappresentanti delle aziende formatrici, docenti, periti d’esame e istituzioni. A fare gli onori di casa Piero Poli, Presidente di FIT, Oscar Gonzalez, Aggiunto al Direttore della Divisione della formazione professionale, Dana Rezzonico, giovane schermitrice e Mauro Prada, Responsabile Clientela Aziendale Mercato di Lugano UBS Switzerland.
Il “Farma Industria Ticino and UBS Award for Best Student” è andato a tre giovani che si sono distinti per risultati e costanza durante il percorso formativo:
- Bianchi Lisa, Laboratorista in biologia AFC, Alpex Pharma SA
- Cima Sara, Laboratorista in chimica AFC, Scuola D'Arti e Mestieri
- Fibbioli Nicola, Tecnologo di chimica e chimica farmaceutica AFC,HAS Healthcare Advanced Synthesis SA
A ciascuno di loro UBS Svizzera ha consegnato un premio in denaro di 1'500 franchi.
«Viviamo in un mondo che cambia rapidamente, segnato dall’innovazione, dall’intelligenza artificiale e dalla digitalizzazione», ha sottolineato Piero Poli. In «questo scenario, la scienza e la capacità di continuare ad apprendere assumono un ruolo ancora più importante. Il mio invito ai giovani è di non smettere mai di essere principianti, conservando la curiosità e soprattutto l’umiltà di saper dire: “Questo non lo so, me lo puoi spiegare?”».
Oscar Gonzalez, portando i saluti della DFP e ringraziando tutti gli attori coinvolti, ha rivolto ai giovani un messaggio di fiducia e intraprendenza, invitandoli a non smettere mai di osare, ad affrontare con coraggio le opportunità e le sfide che incontreranno nel loro percorso professionale.
Intervistata dal Presidente Piero Poli, Dana Regazzoni ha raccontato la propria esperienza nel mondo dello sport, sottolineando quanto costanza e impegno siano determinanti per raggiungere i propri obiettivi. Un messaggio particolarmente significativo in un momento di cambiamento anche per lei: il passaggio dall’U17 all’U20 rappresenterà infatti un nuovo traguardo e, allo stesso tempo, una nuova sfida da affrontare con determinazione.
Un messaggio condiviso anche da Mauro Prada, che ha incoraggiato i giovani a non avere paura di chiedere, confrontarsi e mettersi in gioco: la curiosità, il coraggio di fare domande e la disponibilità a cogliere nuove opportunità sono elementi fondamentali per continuare a crescere, professionalmente e personalmente.Oltre ai tre premi principali, tutti i diplomati hanno ricevuto un attestato simbolico a riconoscimento del percorso svolto.
Oltre ai tre premi principali, tutti i diplomati hanno ricevuto un attestato simbolico a riconoscimento del percorso svolto.
Elenco completo dei diplomati:
LABORATORISTA AFC (BIOLOGIA)
Baggi Anna
Bianchi Lisa
Bondietti Eleonora
Canova Ian
Grob Salots Arellys
Nikolic Vladimir
LABORATORISTA AFC (CHIMICA)
Arcioni Agnese Maria Lucia
Storni Ginevra
Bellati Giorgia
Bera Damiano
Cima Sara
Cistaro Giorgia
Cuoco Diego
D'Agostino Kristel
De Nigris Samuele
Khalil Jad
Lubic Elena
Lubini Zoe Tamara
Melato Alessio
Morsanti Martina
Renaud Soraya
Sales Sabrina
Scala Amin
Spinosa Mya
Summerer Alice
Trombetta Asia
TECNOLOGO DI CHIMICA E CHIMICA FARMACEUTICA AFC
Acosta Espinosa Asia
Fibbioli Nicola
Ratti Raffaello Sergio