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Sicurezza nazionale, il Ticino mette a disposizione un agente per la nuova unità sui passeggeri

La futura struttura di fedpol entrerà in funzione nel primo trimestre del 2027 e analizzerà i dati dei passeggeri aerei per contrastare terrorismo e criminalità grave. A regime avrà 30 collaboratori, metà federali e metà cantonali