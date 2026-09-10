50 neodiplomati al CPS di Locarno

LOCARNO - Una serata di festa, traguardi e riconoscimenti al Palacinema di Locarno. Mercoledì 9 settembre si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati federali di capacità per assistenti di studio medico (AFC) e degli attestati di maturità professionale sociosanitaria (MP) agli studenti e alle studentesse del Centro professionale sociosanitario (CPS).



Alla proclamazione sono intervenuti con parole di apprezzamento e congratulazioni la municipale Elena Zaccheo Claudio, in rappresentanza del Municipio di Locarno; Pascal Fara, caposezione della formazione sanitaria e sociale (SEFSS) della Divisione della Formazione Professionale (DFP); il dottor Nello Broggini, vicepresidente dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino (OCMT); Doris Petrini e Anna Antonini dell’Associazione Ticinese Assistenti di Studio medico (ATAM); e Maria Di Paolo, presidente dell’Associazione Coordinatrici in Medicina Ambulatoriale della Svizzera italiana (ACMA). A nome della scuola, la direttrice Manuela Del Torso, insieme al vicedirettore Christophe Taddei, a Barbara Bonetti, responsabile di sede per la cultura generale, e a Giuditta Mainardi Crohas, responsabile per la maturità professionale, ha rivolto un saluto speciale ai presenti.

