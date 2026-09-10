50 neodiplomati al CPS di Locarno
La cerimonia di consegna si è svolta mercoledì 9 settembre al Palacinema di Locarno.
LOCARNO - Una serata di festa, traguardi e riconoscimenti al Palacinema di Locarno. Mercoledì 9 settembre si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati federali di capacità per assistenti di studio medico (AFC) e degli attestati di maturità professionale sociosanitaria (MP) agli studenti e alle studentesse del Centro professionale sociosanitario (CPS).
Alla proclamazione sono intervenuti con parole di apprezzamento e congratulazioni la municipale Elena Zaccheo Claudio, in rappresentanza del Municipio di Locarno; Pascal Fara, caposezione della formazione sanitaria e sociale (SEFSS) della Divisione della Formazione Professionale (DFP); il dottor Nello Broggini, vicepresidente dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino (OCMT); Doris Petrini e Anna Antonini dell’Associazione Ticinese Assistenti di Studio medico (ATAM); e Maria Di Paolo, presidente dell’Associazione Coordinatrici in Medicina Ambulatoriale della Svizzera italiana (ACMA). A nome della scuola, la direttrice Manuela Del Torso, insieme al vicedirettore Christophe Taddei, a Barbara Bonetti, responsabile di sede per la cultura generale, e a Giuditta Mainardi Crohas, responsabile per la maturità professionale, ha rivolto un saluto speciale ai presenti.
Numerosi gli studenti premiati
L’OCMT ha premiato le migliori medie complessive.
Il primo premio è stato attribuito ad Alice Crisafio, con una media di 5.4.
Il secondo premio è andato, a pari merito, a Jasmina Velija e Lea Lehmann, entrambe con una media di 5.2.
L’ATAM ha attribuito il terzo premio per le medie complessive a Elena Righetti e Rosa Pia Nicotera, entrambe con una media di 5.1.
Il premio per la migliore media di maturità professionale, offerto dalla Libreria Cartoleria Locarnese, è stato assegnato a Lea Lehmann e Phonsuta Phuphanphet, con una media di 5.7.
Carmen Colucci Li Volsi e Luigina Mombelli, per Medisyn SA, hanno consegnato a Lea Lehmann il premio per la migliore media nello svolgimento di analisi di laboratorio e nella valutazione dei risultati, con una media di 5.7.
Paolo Porcú, per Pikappa Medical SA, ha consegnato il premio per la migliore media nell’assistenza in ambulatorio e nello svolgimento di processi terapeutici, assegnato a pari merito ad Alice Crisafio e Lea Lehmann, con una media di 5.3.
Il premio per la migliore media nello svolgimento di esami di diagnostica per immagini e nella valutazione della qualità, attribuito da Ticitech SA e consegnato da Bill Kalsi, è andato a pari merito a Olsa Asllani, Alice Crisafio, Melania Stella e Jasmina Velija, con una media di 5.3.
Il premio per la migliore media nell’organizzazione e nell’amministrazione dello studio medico, offerto dalla Cassa dei Medici - Agenzia Ticino, è stato consegnato da Filippo Airaghi ad Alice Crisafio, che ha ottenuto una media di 5.7.
A rendere ancora più vivace la cerimonia sono stati alcuni momenti di danza proposti dalla scuola The Moving Factory di Losone.
A chiudere la giornata, la direttrice Manuela Del Torso, a nome della direzione e del corpo docente, ha rivolto calorosi auguri ai diplomati, auspicando per tutti loro un futuro professionale ricco di soddisfazioni.
Ecco i nomi di tutti i diplomati e le diplomate: Giorgia Agostinetti, Bolous Al Ahmar, Olsa Asllani, Gloria Elisa Badami, Aurora Battaglia, Negin Bayat, Erij Ben Said, Sara Bianchi, Sanya Blotti, Jelena Bogicevic, Selena Brandao Goncalves, Ilaria Cazzaniga, Alice Crisafio, Alessandra Crivaro, Sabina Dalessi, Gloria Geovanna De Sousa Alves, Lila De Tann, Anayis Demirci, Sanja Dimitrova, Giulia Maria Victoria Fumagalli, Gaia Germani, Fatima Ghorbani, Asia Gianini, Victoria Giugliemma, Meryam Hami, Sarah Hrnic, Bissera Janev, Marina Jovanovic, Janaki Kanakaratnam, Lejla Karabasic, Lea Lehmann, Connie Margagliotti, Samantha Marioni, Amélie Mattinelli,
Hatema Mazreku, Rosa Pia Nicotera, Katia Omazic, Michelle Patritti, Phonsuta Phuphanphet, Noemi Rei, Ilary Alexandra Rianda, Elena Righetti, Gloria Rigotti, Cleo Scotti, Melania Stella, Alyssa Tuena, Jasmina Velija, Nora Wezel, Ronahi Yalcinkaya, Beatrice Zambelli.