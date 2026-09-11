Mara Maionchi: «Ho avuto fortuna». Poi svela «il più bravo cantante che abbia mai sentito»

Sarebbe pronta a cambiare idea?

«Assolutamente sì. Sostengo le mie idee perché ci sono arrivata dopo un pensiero e un ragionamento, ma sono pronta a cambiarle se qualcuno mi fa capire che sbaglio o mi mostra qualcosa a cui non avevo pensato. Sono molto disponibile da questo punto di vista».

Ha mai pensato che la sua sicurezza possa intimorire?

«Non penso. Dico quello che penso, sempre considerando la possibilità di essermi sbagliata. Credo però che i giovani vadano spronati a lavorare. Qualsiasi lavoro tu faccia, devi dedicarti. Se uno canta perché gli piace e pensa di farne un mestiere, deve affrontarlo con dedizione come tutti gli altri mestieri. Avere successo nel proprio lavoro è difficile e non vedo perché cantare o fare l'artista debba essere più facile. Tutti gli artisti che ho visto avere successo sono stati grandi lavoratori e hanno lavorato tanto su se stessi».