Tragedia nei Grigioni, Parmelin: «Sono sconvolto»

Parmelin ha inoltre assicurato che le autorità svizzere competenti condurranno un'indagine completa e approfondita per chiarire le circostanze dell'incidente.

Anche la compagnia di trasporti olandese Oad, il cui pullman è rimasto coinvolto nello schianto, ha espresso il proprio cordoglio. «Siamo profondamente sconvolti per il tragico incidente di pullman in Svizzera. I nostri pensieri sono rivolti a tutti i coinvolti e ai loro familiari», ha scritto l'azienda sul proprio sito. Oad ha fatto sapere che, non appena ci saranno maggiori informazioni, i familiari delle persone coinvolte saranno informati e assistiti. A bordo si trovavano 48 persone, tutte partite lunedì dai Paesi Bassi: l'autobus era diretto in Austria.