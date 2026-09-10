Tragedia nei Grigioni, Parmelin: «Sono sconvolto»
Il presidente della Confederazione esprime cordoglio e assicura indagini approfondite.
Il presidente della Confederazione esprime cordoglio e assicura indagini approfondite.
SUSCH - Il presidente della Confederazione Guy Parmelin si dice «profondamente scioccato e sconvolto» per il grave incidente di pullman avvenuto a Susch, nei Grigioni, nel quale sono morte diverse persone e altre sono rimaste ferite.
«Sono profondamente scioccato e sconvolto per il tragico incidente odierno che ha coinvolto un pullman turistico olandese nei Grigioni», ha scritto Parmelin su X. Il presidente della Confederazione ha espresso le proprie condoglianze alle famiglie delle vittime e rivolto un ringraziamento ai numerosi soccorritori intervenuti sul posto.
Parmelin ha inoltre assicurato che le autorità svizzere competenti condurranno un'indagine completa e approfondita per chiarire le circostanze dell'incidente.
Anche la compagnia di trasporti olandese Oad, il cui pullman è rimasto coinvolto nello schianto, ha espresso il proprio cordoglio. «Siamo profondamente sconvolti per il tragico incidente di pullman in Svizzera. I nostri pensieri sono rivolti a tutti i coinvolti e ai loro familiari», ha scritto l'azienda sul proprio sito. Oad ha fatto sapere che, non appena ci saranno maggiori informazioni, i familiari delle persone coinvolte saranno informati e assistiti. A bordo si trovavano 48 persone, tutte partite lunedì dai Paesi Bassi: l'autobus era diretto in Austria.