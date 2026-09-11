Strada Insone-Scareglia chiusa fino al 2028: «Lugano faccia di più per la Val Colla»

La popolazione si è già mobilitata e il tema è stato oggetto di diverse interrogazioni in Consiglio comunale. Una petizione dedicata al trasporto pubblico, sottoscritta da 1'151 persone, ha chiesto un migliore coordinamento delle corse, un collegamento serale supplementare, collegamenti adeguati tra Scareglia e Maglio di Colla e una corretta informazione sugli orari. Un'altra petizione, riguardante più in generale la chiusura della strada e la sicurezza, ha raccolto 1'444 firme.

Nel frattempo l'offerta di trasporto pubblico è stata modificata. Con l'orario 2026 la linea AutoPostale 448 è stata riorganizzata in seguito all'interruzione stradale, separando il collegamento Tesserete-Insone da quello che serve Scareglia, la parte alta della Valle e Maglio di Colla, con alcune corse dirette fino a Tesserete.