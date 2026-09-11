«Avere un disturbo psichiatrico e delle armi? Sì, si può fare. Ma se uno non viene curato…»

«Nel primo caso si dovrebbero creati dei servizi appositi e andrebbero esaminati periodicamente tutti i cacciatori, i tiratori sportivi e i collezionisti d’armi, che non sono pochi. Ciò comporterebbe un enorme sovraccarico di lavoro per gli psichiatri…per rilevare, probabilmente, un 95% di idonei al possesso di armi». Nel secondo caso, dice Calanchini, «si andrebbe invece a imporre una sorta di ipotesi di potenziale colpevolezza a tutte le persone che hanno un disturbo psichico più o meno conclamato. Sarebbe come dire “tu non hai fatto niente, però ogni tot tempo dobbiamo verificare che tu non sia un potenziale omicida”».

Secondo lo psichiatra, insomma, la prevenzione andrebbe fatta in altre forme: assicurando cure regolari a chi ha disturbi psichiatrici e facendo «un po’ più di psicoeducazione alla collettività».