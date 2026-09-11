Fermati con 30 chili di funghi: «Li abbiamo raccolti in Germania». Poi ritrattano

In un primo momento, i due uomini, entrambi di nazionalità italiana, hanno affermato di aver raccolto i funghi in Germania, dove la legislazione è differente rispetto a quella ticinese. Successivamente, avrebbero però ritrattato la loro versione, ammettendo di averli raccolti in territorio ticinese.

Il veicolo, la merce e i due uomini sono stati quindi consegnati, per competenza, agli agenti della Polizia cantonale, che hanno provveduto a denunciarli all’Ufficio della natura e del paesaggio del Dipartimento del territorio per infrazione alla Legge cantonale concernente la raccolta di funghi. I miceti sono stati donati a una casa anziani della zona.