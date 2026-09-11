Fermati con 30 chili di funghi: «Li abbiamo raccolti in Germania». Poi ritrattano
Il carico, ben superiore al limite consentito, ha portato alla denuncia dei due uomini e a una donazione inaspettata per una casa anziani.
Il carico, ben superiore al limite consentito, ha portato alla denuncia dei due uomini e a una donazione inaspettata per una casa anziani.
LIGORNETTO - Due uomini a bordo di un SUV con targhe italiane sono stati fermati sabato 5 settembre, attorno alle 14, dai collaboratori dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), impegnati in un servizio mobile in uscita nei pressi del valico di Ligornetto.
Durante il controllo doganale, gli agenti dell’UDSC si sono trovati di fronte a un carico decisamente particolare: a bordo del SUV sono stati trovati diversi sacchetti contenenti funghi, per un totale di 30 chilogrammi. «Si tratta di un carico che supera di ben oltre il quantitativo giornaliero consentito di 3 kg a persona», spiega l'UDSC in un comunicato.
In un primo momento, i due uomini, entrambi di nazionalità italiana, hanno affermato di aver raccolto i funghi in Germania, dove la legislazione è differente rispetto a quella ticinese. Successivamente, avrebbero però ritrattato la loro versione, ammettendo di averli raccolti in territorio ticinese.
Il veicolo, la merce e i due uomini sono stati quindi consegnati, per competenza, agli agenti della Polizia cantonale, che hanno provveduto a denunciarli all’Ufficio della natura e del paesaggio del Dipartimento del territorio per infrazione alla Legge cantonale concernente la raccolta di funghi. I miceti sono stati donati a una casa anziani della zona.
Legge concernente la raccolta di funghi
Secondo la legge ticinese concernente la raccolta di funghi del 30 maggio 2005, la raccolta deve avvenire nel pieno rispetto del loro spazio vitale e dell’ambiente naturale in genere. La legge sancisce che la raccolta di funghi è limitata ad un quantitativo complessivo giornaliero di 3 kg per persona e che è vietata la raccolta notturna (dalle ore 20.00 alle ore 7.00). È inoltre vietata la raccolta organizzata di funghi a scopo di lucro, come pure la distruzione intenzionale delle specie non oggetto di raccolta. Chiunque contravviene alle disposizioni del decreto legislativo è punibile con una multa massima fino a CHF 10'000.