A9, chiusure notturne tra Como e Chiasso

Il tratto tra Como Centro e Chiasso, in direzione del confine, sarà chiuso dalle 22 di giovedì 17 alle 5 di venerdì 18 settembre e dalle 23 di venerdì 18 alle 6 di sabato 19 settembre. Nelle stesse fasce orarie sarà chiuso in entrata, in entrambe le direzioni, anche lo svincolo di Como Centro.

Per chi viaggia verso Chiasso sarà necessario seguire la viabilità ordinaria fino alla dogana cittadina. Per chi è diretto verso Lainate/Milano, in caso di chiusura dell'entrata di Como Centro, l'alternativa indicata è lo svincolo di Fino Mornasco.