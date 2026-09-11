La moglie dell'autista: «Percorre quella tratta regolarmente»

L'esecutivo olandese: «Siamo sconvolti»

Il Governo olandese si è detto sconvolto questa mattina dopo il tragico incidente di un pullman olandese ieri in Engadina (GR), che ha causato 5 morti e 40 feriti, di cui tre gravi. «Un terribile incidente è avvenuto in Svizzera», ha scritto su X il primo ministro Rob Jetten.



I pensieri sono rivolti alle vittime e ai loro familiari, ha proseguito Jetten, reagendo in questo modo a un post del ministro degli Esteri Tom Berendsen. Quest'ultimo ha parlato di «notizie terribili» e ha promesso, insieme all'ambasciatrice, di sostenere le vittime sul posto.



L'ambasciatrice dei Paesi Bassi è intanto arrivata questa mattina in Engadina, insieme ad alcuni collaboratori della compagnia di viaggi olandese OAD a cui apparteneva il pullman. Quest'ultima ha pubblicato sul proprio sito web una lettera di condoglianze e ha promesso che farà di tutto e il più rapidamente possibile per sostenere le persone coinvolte e i familiari.