Cerca e trova immobili
Segnalaci
GRIGIONI

La moglie dell'autista: «Percorre quella tratta regolarmente»

Il bilancio del tragico incidente in Engadina: cinque morti, tre persone in gravi condizioni, sette con ferite moderate e 30 lievi.
La moglie dell'autista: «Percorre quella tratta regolarmente»
La moglie dell'autista: «Percorre quella tratta regolarmente»
Polizia Grigioni
Ecco cosa sappiamo del tragico incidente in Engadina
GRIGIONI
5 ore
15
29

Ecco cosa sappiamo del tragico incidente in Engadina

I più gravi incidenti di pullman degli ultimi decenni in Svizzera
SVIZZERA
1 ora

I più gravi incidenti di pullman degli ultimi decenni in Svizzera

Bus turistico si ribalta a Susch: «Ci sono morti e feriti»
GRIGIONI
16 ore

Bus turistico si ribalta a Susch: «Ci sono morti e feriti»

di Cronaca Ticino
+6
La moglie dell'autista: «Percorre quella tratta regolarmente»
Il bilancio del tragico incidente in Engadina: cinque morti, tre persone in gravi condizioni, sette con ferite moderate e 30 lievi.

COIRA - Dei 45 adulti a bordo (e non 49, come inizialmente riferito), cinque sono deceduti. Tre persone sono rimaste gravemente ferite, sette moderatamente ferite e 30 leggermente ferite. Tutti sono stati trasportati in vari ospedali da un totale di sette elicotteri di soccorso di Rega, Alpine Air Ambulance e Heli Austria, oltre che da 13 ambulanze. È questo il bilancio del tragico incidente avvenuto ieri sera in Engadina, dove un autobus turistico olandese è uscito di strada tra Susch e Zernez, sfondando il guardrail e ribaltandosi.

Le cifre sono state comunicate questa mattina dalla Polizia cantonale grigionese, dopo che - per tutta la notte - sono proseguite le operazioni di recupero. L'identificazione delle vittime è ancora in corso.

Il bilancio
Il gruppo era partito dai Paesi Bassi lunedì per una vacanza in Austria e, al momento dell'incidente, stava rientrando dopo una gita di una giornata in Svizzera.

L'incidente era avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri: per cause ancora da chiarire, l'autobus aveva urtato un guardrail, sfondandolo e finendo fuori strada. Il mezzo si era quindi ribaltato, fermandosi su un fianco. Gli investigatori avevano escluso il coinvolgimento di altri veicoli.

Tra le ipotesi riferite dai media olandesi vi è quella della presenza di un masso sulla carreggiata, che avrebbe costretto l'autista a una manovra evasiva. Si tratta tuttavia di un'ipotesi che dovrà essere verificata dagli inquirenti.

La moglie dell'autista: «percorre regolarmente quella tratta»
Sul luogo dell’incidente, i colleghi di 20 Minuten hanno incontrato la moglie dell’autista che al momento dell’incidente era alla guida del pullman. L’uomo è sopravvissuto all’incidente apparentemente senza gravi ferite. Secondo quanto riferito dalla moglie, è cosciente, ma profondamente scosso dall’accaduto.

Erano in gita sulle Alpi
Suo marito, spiega la donna, guida regolarmente in Engadina e quindi conosceva bene il percorso. L’azienda olandese organizza regolarmente viaggi in zona, racconta. Il pullman era di stanza in Austria, ma giovedì il gruppo si era spostato per una gita di un giorno e, tra le altre cose, aveva viaggiato a bordo del Bernina Express. L’autista e sua moglie provengono dai Paesi Bassi, così come i viaggiatori.

Recuperato il bus
Intanto è stato completato il recupero dell’autobus turistico. Le immagini diffuse dall'emittente RTS mostrano che il mezzo non si trova più nella zona dell’incidente e che il guardrail è stato ripristinato.

«Stiamo facendo un inventario delle vittime»
Nel frattempo, due operatori di Eurocross Assistance sono in viaggio verso il luogo dell’incidente. Si tratta del centro di emergenza olandese che garantisce assistenza 24 ore su 24 alle persone coinvolte in incidenti all’estero.

«Siamo impegnati a identificare le vittime, a capire dove si trovano e di cosa hanno bisogno», ha spiegato una portavoce. I feriti sono stati trasportati in diversi ospedali della regione.

«Non abbiamo ancora un quadro chiaro di chi si trovi dove», hanno spiegato al Telegraaf. L'attenzione è rivolta anche alle persone con ferite lievi: «Sono sotto shock e potrebbero essere traumatizzate. La situazione si chiarirà sul posto».

Nel frattempo, diversi familiari dei passeggeri hanno già contattato Eurocross. «È un incidente grave», ha sottolineato la portavoce.

L'autobus era gestito dall'organizzazione turistica olandese Oad, che ha espresso il proprio cordoglio per quanto accaduto. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha a sua volta espresso il proprio sgomento per la tragedia, annunciando un'indagine completa per chiarire la dinamica e le cause dell'incidente.

Il cordoglio del Governo grigionese
Il Governo grigionese si è detto profondamente toccato dal tragico incidente «costato la vita a diverse persone a Susch». Un pensiero va «alle vittime, ai loro familiari e a tutte le persone colpite da questa grave tragedia». Il Governo, in una nota, esprime «ai familiari delle vittime e alle persone colpite il proprio profondo cordoglio e la propria sincera partecipazione. Ai feriti augura una pronta e completa guarigione». Infine «ringrazia tutte le forze d'intervento e gli aiutanti impiegati in loco».

Nel quadro dell'incontro odierno con il Consigliere federale Ignazio Cassis a Soglio, questo pomeriggio i partecipanti osserveranno un minuto di silenzio per le vittime dell'incidente che ha coinvolto il pullman.

Punto di raccolta e linea telefonica dedicata
Il comune di Zernez ha allestito un punto di raccolta per i partecipanti alle operazioni e ha offerto un servizio di ristoro. Sul posto erano presenti anche membri dell'Associazione Samaritana.

La procura dei Grigioni, insieme alla polizia cantonale, sta indagando sulle circostanze che hanno portato all'incidente. La polizia cantonale dei Grigioni ha attivato una linea telefonica dedicata al numero 081 256 56 56.

L'esecutivo olandese: «Siamo sconvolti»
Il Governo olandese si è detto sconvolto questa mattina dopo il tragico incidente di un pullman olandese ieri in Engadina (GR), che ha causato 5 morti e 40 feriti, di cui tre gravi. «Un terribile incidente è avvenuto in Svizzera», ha scritto su X il primo ministro Rob Jetten.

I pensieri sono rivolti alle vittime e ai loro familiari, ha proseguito Jetten, reagendo in questo modo a un post del ministro degli Esteri Tom Berendsen. Quest'ultimo ha parlato di «notizie terribili» e ha promesso, insieme all'ambasciatrice, di sostenere le vittime sul posto.

L'ambasciatrice dei Paesi Bassi è intanto arrivata questa mattina in Engadina, insieme ad alcuni collaboratori della compagnia di viaggi olandese OAD a cui apparteneva il pullman. Quest'ultima ha pubblicato sul proprio sito web una lettera di condoglianze e ha promesso che farà di tutto e il più rapidamente possibile per sostenere le persone coinvolte e i familiari.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
autobus turisticoengadinaferitiincidente stradalepaesi bassipolizia cantonalesoccorsoSvizzeravittime
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Mara Maionchi: «Ho avuto fortuna». Poi svela «il più bravo cantante che abbia mai sentito»
LIVE
LUGANO
5 ore
1

Mara Maionchi: «Ho avuto fortuna». Poi svela «il più bravo cantante che abbia mai sentito»

Esplosione alla centrale idroelettrica del Ritom, coinvolte due persone
LIVE
QUINTO
2 gior

Esplosione alla centrale idroelettrica del Ritom, coinvolte due persone

Esplosione alla centrale del Ritom: morti i due operai
LIVE
QUINTO
1 gior

Esplosione alla centrale del Ritom: morti i due operai

Skyrunner dispersa sul Cervino: c'è una nuova pista
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
3 gior

Skyrunner dispersa sul Cervino: c'è una nuova pista

Esplosione alla centrale del Ritom, identificata la seconda vittima
LIVE
QUINTO
1 gior

Esplosione alla centrale del Ritom, identificata la seconda vittima

Esplosione alla centrale del Ritom: «Due feriti gravi»
LIVE
QUINTO
2 gior

Esplosione alla centrale del Ritom: «Due feriti gravi»

Bus turistico si ribalta a Susch: «Ci sono morti e feriti»
LIVE
GRIGIONI
16 ore

Bus turistico si ribalta a Susch: «Ci sono morti e feriti»

«Licenziato perché ho avuto il coraggio di chiedere il giusto»
LIVE
LUGANO
2 gior
68
166

«Licenziato perché ho avuto il coraggio di chiedere il giusto»

Morris vince a mani basse. Sono quasi 3 chili!
LIVE
CANTONE
1 gior
7
29

Morris vince a mani basse. Sono quasi 3 chili!

Dopo l'esplosione, sale la preoccupazione per i due feriti
LIVE
QUINTO
1 gior
22
69

Dopo l'esplosione, sale la preoccupazione per i due feriti

Ecco cosa sappiamo del tragico incidente in Engadina
LIVE
GRIGIONI
5 ore
15
29

Ecco cosa sappiamo del tragico incidente in Engadina

Cade a terra con il monopattino elettrico: 30enne in pericolo di vita
LIVE
CADENAZZO
1 gior

Cade a terra con il monopattino elettrico: 30enne in pericolo di vita

La rabbia dietro ai roghi, condanna ed espulsione per il pompiere volontario
LIVE
LUGANO
1 gior
18
92

La rabbia dietro ai roghi, condanna ed espulsione per il pompiere volontario

Il ghiacciaio restituisce i rottami di un aereo precipitato oltre 60 anni fa
LIVE
URI
1 gior
3
12

Il ghiacciaio restituisce i rottami di un aereo precipitato oltre 60 anni fa

Esplosione alla centrale del Ritom: i due operai stavano lavorando al nuovo impianto
LIVE
QUINTO
20 ore

Esplosione alla centrale del Ritom: i due operai stavano lavorando al nuovo impianto

Tragedia al Ritom: «Cordoglio, ma anche rabbia»
LIVE
CANTONE
1 gior

Tragedia al Ritom: «Cordoglio, ma anche rabbia»

Un dente rotto e punti di sutura: era terrorizzata
LIVE
MELIDE
3 gior

Un dente rotto e punti di sutura: era terrorizzata

Con Winterland il lungolago di Ascona si trasforma in una maxipista di ghiaccio
LIVE
LOCARNO
2 gior
22
91

Con Winterland il lungolago di Ascona si trasforma in una maxipista di ghiaccio

«Nella vita reale sono un tipo pacato e tranquillo. La vodka? A volte è solo acqua»
LIVE
LUGANO
2 gior
17

«Nella vita reale sono un tipo pacato e tranquillo. La vodka? A volte è solo acqua»

Pullman si ribalta tra Susch e Zernez: atterrati cinque elicotteri
LIVE
GRIGIONI
17 ore

Pullman si ribalta tra Susch e Zernez: atterrati cinque elicotteri

Gatta smarrita in autostrada: rinunciano alle ferie per ritrovarla
LIVE
FRANCIA
3 gior
6
90

Gatta smarrita in autostrada: rinunciano alle ferie per ritrovarla

Per 40 minuti il semaforo resta rosso, a Carabietta scatta il piccolo grande caos
LIVE
CARABIETTA
1 gior
51
81

Per 40 minuti il semaforo resta rosso, a Carabietta scatta il piccolo grande caos

La moglie dell'autista: «Percorre quella tratta regolarmente»
LIVE
GRIGIONI
2 ore
9
31

La moglie dell'autista: «Percorre quella tratta regolarmente»

«Mastini e sentinelle per salvarci»
LIVE
CANTONE
1 gior
38
73

«Mastini e sentinelle per salvarci»

Pestoni: un triste capolinea?
LIVE
HCAP
2 gior
19
52

Pestoni: un triste capolinea?

È morta Emma Bonino
LIVE
ITALIA
2 ore

È morta Emma Bonino

Alberi abbattuti e campi cancellati per costruire la nuova galleria: «Ho pianto»
LIVE
ZURIGO
2 gior
6
66

Alberi abbattuti e campi cancellati per costruire la nuova galleria: «Ho pianto»

C'è Walter Veltroni al posto di Cecilia Sala
LIVE
BELLINZONA
1 gior
2
23

C'è Walter Veltroni al posto di Cecilia Sala

Pestoni non gioca? Ora parla Inti
LIVE
HCAP
1 gior
22
46

Pestoni non gioca? Ora parla Inti

Si presentano come poliziotti usando nomi di agenti reali...ma è una truffa
LIVE
CANTONE
20 ore
26

Si presentano come poliziotti usando nomi di agenti reali...ma è una truffa

Vita in Ticino e lavoro a Zugo
LIVE
ZUGO
1 gior
3
25

Vita in Ticino e lavoro a Zugo

Si scontra con un'auto e viene sbalzato a terra: grave un motociclista
LIVE
CADENAZZO
2 gior
20

Si scontra con un'auto e viene sbalzato a terra: grave un motociclista

«Casco, targa e assicurazione» la stretta della Lega sui monopattini elettrici
LIVE
CANTONE
2 gior
41
191

«Casco, targa e assicurazione» la stretta della Lega sui monopattini elettrici

Frontalieri, la Svizzera batte tutti in Europa. Rubano davvero il lavoro ai residenti?
LIVE
SVIZZERA
2 gior
18
68

Frontalieri, la Svizzera batte tutti in Europa. Rubano davvero il lavoro ai residenti?

Una telefonata dal Governo può fare la differenza? Il caso Zali riaccende il dibattito
LIVE
CANTONE
2 gior
53
43

Una telefonata dal Governo può fare la differenza? Il caso Zali riaccende il dibattito

Madre e patrigno condannati per abusi mai avvenuti, la "vittima" confessa dopo 5 anni
LIVE
ZURIGO
2 gior

Madre e patrigno condannati per abusi mai avvenuti, la "vittima" confessa dopo 5 anni

«Lugano è il Bronx solo sui social»
LIVE
LUGANO
1 gior
25
103

«Lugano è il Bronx solo sui social»

Noah Okafor saluta la Nazionale: «Con questo allenatore non voglio più giocare»
LIVE
NAZIONALE
23 ore
13
71

Noah Okafor saluta la Nazionale: «Con questo allenatore non voglio più giocare»

Due novità a Cornaredo, «ma il problema non è risolto»
LIVE
LUGANO
2 gior
35
46

Due novità a Cornaredo, «ma il problema non è risolto»

A Capriasca c'è una nuova municipale
LIVE
CAPRIASCA
2 gior

A Capriasca c'è una nuova municipale

Centro Ovale, avviso di fallimento
LIVE
CANTONE
5 ore
21
53

Centro Ovale, avviso di fallimento

Auto intrappolata nel sottopasso allagato: muore una donna
LIVE
ITALIA
1 gior

Auto intrappolata nel sottopasso allagato: muore una donna

Non paga il conto del bar e aveva armi nell'auto: svizzero nei guai
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
18 ore
32
32

Non paga il conto del bar e aveva armi nell'auto: svizzero nei guai

Novità a Cornaredo: nuovi posteggi e navette per le partite di calcio e hockey
LIVE
LUGANO
3 gior
28
47

Novità a Cornaredo: nuovi posteggi e navette per le partite di calcio e hockey

La pazza idea di un'IA “svizzera” che in Ticino sta piacendo parecchio
LIVE
CANTONE
2 gior
2
23

La pazza idea di un'IA “svizzera” che in Ticino sta piacendo parecchio

L'aereo non riesce a decollare e blocca la pista: ritardi e cancellazioni
LIVE
BASILEA CITTÀ
17 ore

L'aereo non riesce a decollare e blocca la pista: ritardi e cancellazioni

Guasto all'impianto ferroviario: ritardi e soppressioni
LIVE
CANTONE
1 gior
12
27

Guasto all'impianto ferroviario: ritardi e soppressioni

Paraurti, fiancata e cofano: la trappola dei danni all’auto
LIVE
SVIZZERA
2 gior
25
13

Paraurti, fiancata e cofano: la trappola dei danni all’auto

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
Ospedali, migliorano le finanze, ma la situazione rimane difficile
LIVE
SVIZZERA
34 min
1

Ospedali, migliorano le finanze, ma la situazione rimane difficile

Prende a calci il treno e finisce sotto il convoglio: grave un 58enne
LIVE
ZURIGO
48 min
1

Prende a calci il treno e finisce sotto il convoglio: grave un 58enne

Migros amplia la rete di negozi Teo, accessibili 24 ore su 24
LIVE
SVIZZERA
1 ora

Migros amplia la rete di negozi Teo, accessibili 24 ore su 24

Imprese culturali sempre più numerose, ma anche più piccole
LIVE
SVIZZERA
1 ora

Imprese culturali sempre più numerose, ma anche più piccole

Il prossimo grande shock? Potrebbe essere un «11 settembre digitale»
LIVE
SVIZZERA
2 ore
14

Il prossimo grande shock? Potrebbe essere un «11 settembre digitale»

«La Svizzera si dia una regolata»
LIVE
SVIZZERA
4 ore
8
62

«La Svizzera si dia una regolata»

Siccità in Svizzera: a rischio l'80% delle acque sotterranee
LIVE
SVIZZERA
5 ore
1
12

Siccità in Svizzera: a rischio l'80% delle acque sotterranee

Tragedia nei Grigioni, Parmelin: «Sono sconvolto»
LIVE
SVIZZERA
13 ore
4

Tragedia nei Grigioni, Parmelin: «Sono sconvolto»

Tragedie sui pullman: gli incidenti che hanno sconvolto la Svizzera
LIVE
SVIZZERA
14 ore

Tragedie sui pullman: gli incidenti che hanno sconvolto la Svizzera

Centro di smaltimento rifiuti in fiamme
LIVE
BERNA
16 ore
5

Centro di smaltimento rifiuti in fiamme