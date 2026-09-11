Imprese culturali sempre più numerose, ma anche più piccole
Crescono audiovisivo e multimediale, ma il comparto libri e stampa segna un netto calo di attività.
NEUCHÂTEL - Mai prima d'ora in Svizzera si era registrato un numero così elevato di imprese culturali come nel 2024. Il settore culturale ha registrato recentemente una crescita addirittura superiore a quella dell'economia nel suo complesso. Ciononostante, il numero complessivo dei lavoratori attivi in questo settore è calato.
Stando all'Ufficio federale di statistica (UST), nel 2024 si contavano 69'441 imprese culturali. Si tratta quindi di un nuovo record: dal 2011 il numero di imprese del settore è cresciuto del 27%. Contemporaneamente, l'economia nel suo complesso ha registrato una crescita del numero di imprese pari al 16%.
La quota delle imprese culturali sul totale delle aziende attive Svizzera è salita dal 9,8% del 2011 al 10,7% del 2024. L'andamento è stato tuttavia diverso a seconda del settore: con un aumento superiore al 6% in entrambi i casi, il numero di imprese è cresciuto in modo particolarmente marcato tra il 2023 e il 2024 nei settori dell'audiovisivo e del multimediale, nonché della pubblicità.
Anche il settore del patrimonio culturale e delle arti sceniche ha registrato un aumento del numero di imprese superiore al 3%. Il numero di imprese ha segnato invece una contrazione marcata nel settore dei libri e della stampa, dove si è registrato un calo di oltre il 3%. Quest'ultimo settore annoverava nel 2024 addirittura il 12,3% di imprese in meno rispetto al 2019, ossia prima della pandemia.
Nonostante l'aumento del numero di imprese, nel 2024 il numero di impieghi nel settore culturale è diminuito: con 241'025 posti di lavoro, per la prima volta dal 2020 si è registrato un calo rispetto all'anno precedente (-0,9%).
Rispetto all'economia nel suo complesso, in cui il numero di impieghi ha registrato un aumento più marcato, dal 2011 si osserva una lenta contrazione della quota del settore culturale: Quest'ultimo, nel 2011, rappresentava ancora il 4,7% del totale degli impieghi; nel 2019 la percentuale era scesa al 4,4% e nel 2024, nonostante il numero crescente di imprese culturali, al 4,2%.
Le imprese del settore culturale, sempre più numerose, diventano quindi sempre più piccole. Se nel 2011 un'impresa culturale contava in media 4,1 impieghi, nel 2024 il numero era sceso a 3,5.