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Imprese culturali sempre più numerose, ma anche più piccole

Crescono audiovisivo e multimediale, ma il comparto libri e stampa segna un netto calo di attività.
Imprese culturali sempre più numerose, ma anche più piccole
Depositphotos (IgorVetushko)
Fonte Ats
di Redazione
Imprese culturali sempre più numerose, ma anche più piccole
Crescono audiovisivo e multimediale, ma il comparto libri e stampa segna un netto calo di attività.

NEUCHÂTEL - Mai prima d'ora in Svizzera si era registrato un numero così elevato di imprese culturali come nel 2024. Il settore culturale ha registrato recentemente una crescita addirittura superiore a quella dell'economia nel suo complesso. Ciononostante, il numero complessivo dei lavoratori attivi in questo settore è calato.

Stando all'Ufficio federale di statistica (UST), nel 2024 si contavano 69'441 imprese culturali. Si tratta quindi di un nuovo record: dal 2011 il numero di imprese del settore è cresciuto del 27%. Contemporaneamente, l'economia nel suo complesso ha registrato una crescita del numero di imprese pari al 16%.

La quota delle imprese culturali sul totale delle aziende attive Svizzera è salita dal 9,8% del 2011 al 10,7% del 2024. L'andamento è stato tuttavia diverso a seconda del settore: con un aumento superiore al 6% in entrambi i casi, il numero di imprese è cresciuto in modo particolarmente marcato tra il 2023 e il 2024 nei settori dell'audiovisivo e del multimediale, nonché della pubblicità.

Anche il settore del patrimonio culturale e delle arti sceniche ha registrato un aumento del numero di imprese superiore al 3%. Il numero di imprese ha segnato invece una contrazione marcata nel settore dei libri e della stampa, dove si è registrato un calo di oltre il 3%. Quest'ultimo settore annoverava nel 2024 addirittura il 12,3% di imprese in meno rispetto al 2019, ossia prima della pandemia.

Nonostante l'aumento del numero di imprese, nel 2024 il numero di impieghi nel settore culturale è diminuito: con 241'025 posti di lavoro, per la prima volta dal 2020 si è registrato un calo rispetto all'anno precedente (-0,9%).

Rispetto all'economia nel suo complesso, in cui il numero di impieghi ha registrato un aumento più marcato, dal 2011 si osserva una lenta contrazione della quota del settore culturale: Quest'ultimo, nel 2011, rappresentava ancora il 4,7% del totale degli impieghi; nel 2019 la percentuale era scesa al 4,4% e nel 2024, nonostante il numero crescente di imprese culturali, al 4,2%.

Le imprese del settore culturale, sempre più numerose, diventano quindi sempre più piccole. Se nel 2011 un'impresa culturale contava in media 4,1 impieghi, nel 2024 il numero era sceso a 3,5.

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