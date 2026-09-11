Imprese culturali sempre più numerose, ma anche più piccole

La quota delle imprese culturali sul totale delle aziende attive Svizzera è salita dal 9,8% del 2011 al 10,7% del 2024. L'andamento è stato tuttavia diverso a seconda del settore: con un aumento superiore al 6% in entrambi i casi, il numero di imprese è cresciuto in modo particolarmente marcato tra il 2023 e il 2024 nei settori dell'audiovisivo e del multimediale, nonché della pubblicità.

Anche il settore del patrimonio culturale e delle arti sceniche ha registrato un aumento del numero di imprese superiore al 3%. Il numero di imprese ha segnato invece una contrazione marcata nel settore dei libri e della stampa, dove si è registrato un calo di oltre il 3%. Quest'ultimo settore annoverava nel 2024 addirittura il 12,3% di imprese in meno rispetto al 2019, ossia prima della pandemia.