Migros amplia la rete di negozi Teo, accessibili 24 ore su 24

"Siamo molto soddisfatti della risposta positiva ricevuta dai primi nove Migros Teo e abbiamo quindi deciso di aprire altre sedi", afferma Stefan Isenrich, dirigente della società, citato in un comunicato odierno. "Il negozio in questione è ben visibile dall'asse principale molto trafficato che parte da Romanshorn, è facilmente raggiungibile da entrambe le direzioni di marcia e si trova nelle immediate vicinanze di una zona residenziale e industriale: una posizione ideale", aggiunge il manager.