Migros amplia la rete di negozi Teo, accessibili 24 ore su 24
Il modello senza personale fisso e prezzi allineati ai supermercati tradizionali risponde alla crescente domanda di flessibilità dei consumatori.
SAN GALLO - Migros amplia la sua rete di negozi Teo, di dimensioni ridotte, accessibili 24 ore al giorno e senza personale in pianta stabile: Migros Ostschweiz - la cooperativa regionale della Svizzera orientale - ha aperto il decimo punto vendita di tal tipo a Romanshorn, nel canton Turgovia.
"Siamo molto soddisfatti della risposta positiva ricevuta dai primi nove Migros Teo e abbiamo quindi deciso di aprire altre sedi", afferma Stefan Isenrich, dirigente della società, citato in un comunicato odierno. "Il negozio in questione è ben visibile dall'asse principale molto trafficato che parte da Romanshorn, è facilmente raggiungibile da entrambe le direzioni di marcia e si trova nelle immediate vicinanze di una zona residenziale e industriale: una posizione ideale", aggiunge il manager.
Migros Teo è un nuovo formato di negozio che non richiede la presenza di dipendenti di vendita in loco ed è sempre aperto. L'accesso è possibile con tutte le principali carte di debito e di credito, nonché con il codice Cumulus. Per la sicurezza dei clienti i locali sono interamente videosorvegliati e monitorati da sensori.
L'offerta comprende circa 1000 prodotti distribuiti su una superficie di 80 metri quadrati, tra cui numerosi articoli regionali, in modo da soddisfare al meglio le esigenze quotidiane. Il rifornimento di generi alimentari freschi e il mantenimento dell'ordine viene assicurato da un team di Migros esterno. I prezzi sono uguali a quelli dei normali supermercati del gigante arancione.