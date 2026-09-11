Il prossimo grande shock? Potrebbe essere un «11 settembre digitale»

La Svizzera non sarebbe immune

Per la Svizzera uno scenario del genere sarebbe particolarmente delicato. Zurigo e Ginevra sono importanti piazze finanziarie e commerciali, assicuratori e riassicuratori assumono rischi a livello mondiale e l'economia d'esportazione dipende dalle catene internazionali di approvvigionamento. Uno shock digitale globale potrebbe quindi ripercuotersi sulla stabilità finanziaria, sul franco, sulle assicurazioni e sulla domanda estera.

A mostrare quanto possano pesare nel tempo le conseguenze di un grande shock sono, secondo Brivio, anche i costi dell'11 settembre. Per la sola New York, il danno economico viene stimato tra 83 e 95 miliardi di dollari. Considerando anche le prestazioni di lungo termine per i veterani e i costi di finanziamento, le guerre successive agli attentati avrebbero generato costi superiori agli 8 trilioni di dollari. Nel frattempo, il debito pubblico statunitense è salito dal 53,3% del Pil nel 2001 a circa il 101%, un aumento che non può tuttavia essere attribuito esclusivamente agli attentati.