Siccità in Svizzera: a rischio l'80% delle acque sotterranee

Quando la siccità si intensifica, i livelli delle falde freatiche si abbassano e le sorgenti si prosciugano, soprattutto nel Giura e nelle Alpi, sottolinea in una nota l'Accademia svizzera di scienze naturali (SCNAT). Questa situazione può causare carenze idriche per le famiglie, l'agricoltura e l'industria. La qualità dell'acqua è inoltre minacciata da concentrazioni più elevate di inquinanti.