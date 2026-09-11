È morta Emma Bonino

Piemontese di nascita e attiva in politica fin da giovane, sul fronte progressista e femminista, fu eletta alla Camera nel 1976 con il Partito Radicale, del quale è stata per diversi decenni volto e voce autorevole. Dal 2008 fino al 2022 fu invece senatrice, ricoprendo anche la carica di vicepresidente del Senato.

È la politica italiana che si è avvicinata di più alla presidenza della Repubblica, con una campagna molto vivace nel 1999 (vinse però Ciampi) e nel 2013 (fu rieletto Napolitano).