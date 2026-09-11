È morta Emma Bonino
Figura storica della politica italiana, si è spenta all'età di 78 anni.
Figura storica della politica italiana, si è spenta all'età di 78 anni.
ROMA - È morta la nota esponente politica italiana Emma Bonino. Lo riferisce il partito +Europa, di cui era stata presidente. Aveva 78 anni.
Da tempo alle prese con gravi problemi di salute, era stata ricoverata il 7 settembre scorso a Roma a seguito di un’insufficienza respiratoria in condizioni che erano già state definite «gravi». Dal 2015 al 2023 aveva combattuto una battaglia contro un tumore ai polmoni.
Piemontese di nascita e attiva in politica fin da giovane, sul fronte progressista e femminista, fu eletta alla Camera nel 1976 con il Partito Radicale, del quale è stata per diversi decenni volto e voce autorevole. Dal 2008 fino al 2022 fu invece senatrice, ricoprendo anche la carica di vicepresidente del Senato.
È la politica italiana che si è avvicinata di più alla presidenza della Repubblica, con una campagna molto vivace nel 1999 (vinse però Ciampi) e nel 2013 (fu rieletto Napolitano).
Instancabile, nei decenni, il suo impegno politico - anche internazionale - sulle tematiche femminili, contro la guerra e le carestie.
Per quanto riguarda le cariche istituzionali, fu Commissaria europea per la politica dei consumatori, la pesca e gli aiuti umanitari (1995-1998), Ministro del commercio internazionale e delle politiche europee (2006-2008, governo Prodi) e Ministro degli affari esteri (2013-2014, governo Letta).
Nel 2017 fondò +Europa che, in diverse occasioni, non superò la soglia di sbarramento.
«Emma ci ha lasciati ma non ci lascerà mai», così lo staff della storica leader radicale ha annunciato la scomparsa: «Oggi non ci lascia soltanto la nostra leader, ci lascia una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della storia politica del nostro Paese e del mondo libero. Emma fu "scelta dalla politica radicale" quando un divieto cambiò la sua giovane vita. E da quel momento decise che avrebbe lottato affinché non potesse capitare mai più a nessuna».
Un messaggio di cordoglio arriva anche da Giorgia Meloni: «Emma Bonino ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, portando avanti le sue idee con determinazione», ha scritto sui social la premier.
«Le nostre storie e le nostre sensibilità sono state lontane, ma questo non mi ha mai impedito di riconoscerne il peso e il ruolo nella vita pubblica della nostra Nazione. Alla sua famiglia e ai suoi cari va il mio cordoglio», ha concluso.
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!