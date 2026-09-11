Nissan riorganizza la produzione interna

Tochigi è attualmente la base produttiva Nissan per i veicoli elettrici, inclusa la Leaf, e assembla anche vetture a benzina di prezzo più elevato come la sportiva Fairlady Z. Nell'esercizio chiuso lo scorso marzo l'impianto ha prodotto circa 30.000 veicoli, e l'arrivo dei due minivan dovrebbe aumentarvi sensibilmente i volumi.

L'obiettivo, secondo l'azienda, è migliorare l'efficienza concentrando la produzione di modelli simili in ciascun impianto. Nissan punta in futuro a produrre in Giappone circa un milione di unità all'anno, circa il 40% in più rispetto all'esercizio 2025, sostenuta dalla crescita del mercato interno e delle esportazioni. Il gruppo sta portando avanti una ristrutturazione che prevede la chiusura di sette stabilimenti in Giappone e all'estero, tra cui l'impianto di Oppama a Yokosuka, nella prefettura di Kanagawa, le cui attività dovrebbero essere trasferite a uno stabilimento di Nissan Motor Kyushu.