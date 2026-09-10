5000 dollari per il voto: Vance è cauto sul "dividendo Trump"

«Quello che il presidente (Donald Trump) sta dicendo è che se i repubblicani restano al potere, gli americani riceveranno benefici dell'incredibile ricchezza creata», ha spiegato respingendo le critiche di chi lo ha accusato di voler «comprare voti», riferisce l'agenzia di stampa italiana Ansa, che non precisa in quale contesto il vice di Trump si sia espresso.