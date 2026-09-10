Smartwatch, Huawei supera Apple nelle spedizioni globali
Nel secondo trimestre del 2026 il gruppo cinese raggiunge il 22% del mercato. Il settore registra un calo complessivo del 4%.
PECHINO - Huawei conquista la prima posizione nel mercato globale degli smartwatch, superando Apple. Secondo i dati elaborati da Counterpoint Research, nel secondo trimestre del 2026 l'azienda cinese ha raggiunto una quota di mercato del 22%, con un incremento delle spedizioni dell'1% su base annua.
Il sorpasso arriva in una fase di contrazione del settore, che nello stesso periodo ha registrato un calo complessivo del 4% rispetto all'anno precedente. A sostenere Huawei è soprattutto il mercato interno cinese, che assorbe circa l'80% dei suoi volumi, insieme al successo della linea Watch GT, recentemente rinnovata con la serie 7.
Apple scende al secondo posto con una quota del 20,1%, pur mettendo a segno la crescita più forte tra i principali marchi: le spedizioni sono aumentate del 14%. Il dato precede la presentazione dei nuovi modelli Series 12 e Ultra 4.
Imoo resta terza con il 7,8% del mercato, mentre Xiaomi vede le spedizioni diminuire del 38% e la propria quota scendere al 6,1%. Garmin si conferma al quinto posto con il 5,6% e una crescita dell'11%, sostenuta dai dispositivi sportivi di fascia alta.
Secondo gli analisti, il rallentamento globale è legato alla saturazione dei modelli di base e all'attesa dei consumatori per nuove tecnologie sanitarie e funzioni basate sull'intelligenza artificiale. Per l'intero 2026 Counterpoint Research stima una crescita del mercato dell'1%.