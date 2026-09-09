Al via a Dallas la convention di metà mandato dei repubblicani
Donald Trump terrà il discorso principale in serata e tornerà sul palco domani per l'intervento conclusivo
WASHINGTON - Ha preso il via all'American Airlines Center di Dallas l'inedita convention di metà mandato del Partito repubblicano, la prima del suo genere.
Dopo gli annunci iniziali, una preghiera di gruppo e l'esibizione del cantante lirico Christopher Macchio, i delegati hanno iniziato i lavori in attesa dell'arrivo di Donald Trump. L'intervento del presidente è previsto poco dopo le 21 locali, le tre di notte in Italia.
Trump, tra i principali promotori della convention, ha annunciato un «comizio senza precedenti!» con l'obiettivo di sostenere i candidati repubblicani in vista delle delicate elezioni di midterm di novembre. Il Gop vede a rischio le sue risicate maggioranze alla Camera e al Senato.
Il presidente terrà il discorso principale della giornata e tornerà sul palco domani sera per l'intervento conclusivo della convention.