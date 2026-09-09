«Pronti al compromesso ma non può essere sempre l'Ucraina a cedere»
Il presidente ucraino ribadisce l'urgenza di nuovi sistemi antimissile e la necessità di un approccio condiviso nei negoziati con Russia e alleati occidentali.
KIEV - «Fedorov? Non lo vedo da tempo ed è un po' che non si fa sentire da queste parti. Pare si trovi all'estero. Non ho dettagli: nessuna chiamata, nessun messaggio». Lo afferma, in un'intervista a La Stampa e ad altri media internazionali, Volodymyr Zelensky.
«Vorrei innanzitutto - prosegue il presidente ucraino - ringraziare la parte americana per aver contribuito a sbloccare i negoziati tra ucraini e russi. Abbiamo avuto una notte difficile, con molti feriti e morti. Abbiamo parlato delle nostre necessità, soprattutto del pacchetto invernale e di quello per la difesa contro i missili balistici. La nostra aviazione ha lavorato molto bene, sono stati abbattuti alcuni missili balistici e più di tre dozzine di missili da crociera. In totale erano circa 180 obiettivi e ne è stato abbattuto il 90%, è passato un solo missile da crociera. È un buon risultato, ma non è sufficiente. Abbiamo bisogno di missili».
«Stiamo preparando il programma Freyja - afferma ancora il presidente ucraino - e spero che gli Stati Uniti lo sostengano. Con gli europei porteremo avanti un negoziato che dovrà condurre a risultati giusti e duraturi, ma fino ad allora abbiamo bisogno dei pacchetti americani per la difesa antimissile. Conto di incontrare Trump intorno al 20 di questo mese e voglio sollevare anche questo tema. Spero che avremo un risultato. Sui colloqui ci stiamo muovendo verso un formato trilaterale, ma non posso rivelare i dettagli: abbiamo concordato con gli americani di lavorare prima internamente e poi comunicare pubblicamente».
«Dalla fine del 2025 - continua - l'Ucraina si è rafforzata, mentre la Russia ha subito perdite pesanti ottenendo pochi risultati. Noi siamo pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti. Non può essere sempre l'Ucraina a cedere: abbiamo già fatto molti compromessi. La nostra posizione di fondo è chiara: l'Ucraina deve impedire alla Russia di ottenere ulteriori risorse per finanziare la guerra».
«L'Europa deve essere al tavolo, non è soltanto una questione di aiuti, denaro o armi, è una questione di sicurezza reale» conclude Zelensky.