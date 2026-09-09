«Pronti al compromesso ma non può essere sempre l'Ucraina a cedere»

«Stiamo preparando il programma Freyja - afferma ancora il presidente ucraino - e spero che gli Stati Uniti lo sostengano. Con gli europei porteremo avanti un negoziato che dovrà condurre a risultati giusti e duraturi, ma fino ad allora abbiamo bisogno dei pacchetti americani per la difesa antimissile. Conto di incontrare Trump intorno al 20 di questo mese e voglio sollevare anche questo tema. Spero che avremo un risultato. Sui colloqui ci stiamo muovendo verso un formato trilaterale, ma non posso rivelare i dettagli: abbiamo concordato con gli americani di lavorare prima internamente e poi comunicare pubblicamente».

«Dalla fine del 2025 - continua - l'Ucraina si è rafforzata, mentre la Russia ha subito perdite pesanti ottenendo pochi risultati. Noi siamo pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti. Non può essere sempre l'Ucraina a cedere: abbiamo già fatto molti compromessi. La nostra posizione di fondo è chiara: l'Ucraina deve impedire alla Russia di ottenere ulteriori risorse per finanziare la guerra».