Merz attacca AfD: «La vostra remigrazione è pulizia etnica»

Merz ha contrattaccato Alice Weidel affermando che AfD sta dalla parte della Russia. Sottolineando che nel suo discorso la leader non abbia fatto alcun cenno sul drone bomba di Lipsia e che alcuni deputati abbiano ridacchiato mentre lui citava l'accaduto nel discorso al Bundestag, Merz ha detto: «Il fatto che questo attentato sia stato pianificato per mesi in Russia, fosse mirato specificatamente contro la Germania e che solo per puro caso si sia riusciti a evitare danni materiali e lesioni personali di maggiore entità... e voi ci ridete sopra! Questo dimostra come ragionate e da che parte state», ha detto. «Noi difenderemo le nostre libertà. Noi dovremo continuare a difendere e dovremo proteggere meglio i cittadini in Germania», ha aggiunto.

«L'AfD è una forza distruttiva» che strumentalizza l'Ucraina, «trasformando i carnefici in vittime», ha proseguito il cancelliere dopo che Alice Weidel aveva accusato il governo tedesco di inasprire la retorica di guerra mentre gli Usa cercherebbero di fermarla. «Il fascino della democrazia viene minacciato dalla Russia», ha continuato.