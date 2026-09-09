Merz attacca AfD: «La vostra remigrazione è pulizia etnica»
Il cancelliere replica alle bordate di Alice Weidel
BERLINO - «La vostra remigrazione non è altro che una pulizia etnica». Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz (Cdu), parlando al Bundestag subito dopo che la leader di AfD Alice Weidel lo ha attaccato dicendo che il governo è finito.
Il cancelliere ha sottolineato che sulle espulsioni dei migranti illegali c'è consenso nel governo, ha spiegato.
Merz ha contrattaccato Alice Weidel affermando che AfD sta dalla parte della Russia. Sottolineando che nel suo discorso la leader non abbia fatto alcun cenno sul drone bomba di Lipsia e che alcuni deputati abbiano ridacchiato mentre lui citava l'accaduto nel discorso al Bundestag, Merz ha detto: «Il fatto che questo attentato sia stato pianificato per mesi in Russia, fosse mirato specificatamente contro la Germania e che solo per puro caso si sia riusciti a evitare danni materiali e lesioni personali di maggiore entità... e voi ci ridete sopra! Questo dimostra come ragionate e da che parte state», ha detto. «Noi difenderemo le nostre libertà. Noi dovremo continuare a difendere e dovremo proteggere meglio i cittadini in Germania», ha aggiunto.
«L'AfD è una forza distruttiva» che strumentalizza l'Ucraina, «trasformando i carnefici in vittime», ha proseguito il cancelliere dopo che Alice Weidel aveva accusato il governo tedesco di inasprire la retorica di guerra mentre gli Usa cercherebbero di fermarla. «Il fascino della democrazia viene minacciato dalla Russia», ha continuato.
«Ciò che vi contraddistingue è il disprezzo per le nostre istituzioni democratiche e una costante denigrazione personale dei rappresentanti del nostro Stato. Questo è il tratto distintivo della vostra politica», ha aggiunto.