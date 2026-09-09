MEDIO ORIENTE
Teheran: «Attaccate 2 navi statunitensi e 10 petroliere nel Golfo»
I pasdaran hanno dichiarato di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania
AFP
Uno degli attacchi statunitensi dei giorni scorsi.
Fonte Ats Ans
Teheran: «Attaccate 2 navi statunitensi e 10 petroliere nel Golfo»
I pasdaran hanno dichiarato di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania
TEHERAN - Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver attaccato due navi statunitensi, otto petroliere e altre dieci imbarcazioni, per rappresaglia contro gli attacchi statunitensi che ieri avevano colpito 5 petroliere iraniane nel Golfo.
«In risposta all'aggressione delle forze militari statunitensi che hanno attaccato cinque petroliere iraniane nel Golfo Persico - si legge in un comunicato riportato dall'agenzia di stampa ufficiale IRNA - la marina del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha colpito di mira 2 navi Usa e 8 petroliere, infliggendo loro danni considerevoli. Colpite altre dieci imbarcazioni».
Inoltre, i pasdaran hanno dichiarato di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania.
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